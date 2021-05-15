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會考數學／切蛋糕、影印入題 生活素養題不易答

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國中教育會考今天登場，第二科考數學。記者曾吉松／攝影
國中教育會考今天登場，第二科考數學。記者曾吉松／攝影

國中教育會考今天登場，第二科考數學，教育部解題教師分析，今年考生雖適用舊課綱，不過全卷已顯示生活素養考題成主要命題方向。入題的生活情境包括影印、切蛋糕、摸彩券等，第20題以後的考題結合多項數學概念，尤其不易答，前三題則是「一看就知道怎麼解」，有鼓舞士氣的作用。

台北市北投國中數學教師林柏嘉分析，從今年題目分布來看，七年級範圍考11題選擇題、1題非選題，八年級考9題選擇題選、1題非選題，九年級範圍則考6題選擇題。九年級題目略少，和今年因應延後開學，縮減應試範圍有關。

林柏嘉指出，全卷難易適中，前13題以單一數學概念為主，尤其前三題最容易，有鼓舞士氣的作用。全卷可看出生活素養題是主要方向，第20題以後較有挑戰性，考到的概念遍布七到九年級。

高雄市大仁國中教師廖惠儀舉例，第11題描述動物園開幕，考出機率概念，第12題考超市摸彩券，第24題考兩台影印機如何最快印2100張紙，也結合生活情境。

林柏嘉接著說，近年非選題選材是外界關注焦點，此題型強調策略與表達，第一題分兩小題，結合環保議題，考碳足跡標籤的數據應該如何規定。規定原則來自碳排放量，題目一共設定11種碳足跡標籤，要考生推論最大值和最小值。

第二題考切蛋糕，林柏嘉說，題目描述一個矩形的蛋糕模具，第一題指示要切成很多個小型蛋糕，詢問考生「只切四刀可以切成幾塊？」他說，這一小題很「貼心」，考生只要答出一種切法就能拿到分數，目的是讓考生融入切蛋糕的情境。

林柏嘉表示，第二小題就涉及推理，題目描述緊貼模具的蛋糕會較焦脆，一場宴會指定要提供60塊每面都不焦的蛋糕，但因人力、時間有限，只能切20刀，要考生寫出該怎麼切。

會考數學科中午落幕，台中市闈場代表指出，這科共2601人缺考，到考率為98.71％。啟用第二類備用試場人數已達67人，比上一科增加7人，其中62人是出現發燒或呼吸道症狀者。另有57人觸犯一般違規。

國內新冠肺炎疫情急速升溫，教育部主任秘書廖興國提醒，雙北市今天已升級三級警戒，考生下午即便走出考場，也要配戴口罩以保自身健康安全。


國中教育會考

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