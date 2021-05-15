會考數學／題目不多偏難 考場悶熱但戴口罩較安心

國中會考今天登場，上午考數學科，花蓮陳姓考生覺得難度「普通」；吳姓考生則覺得題目雖然不多，但是覺得難度高。對於戴口罩應試，考生說有點悶熱。

花蓮今天艷陽高照，共有2800多名考生，分別在花蓮女中、花蓮高中、光復商工及玉里高中等4所高中、共91間教室應試，因防疫規定，考生必須全程戴口罩應考，家長不得陪考。

新城國中吳姓考生覺得數學科題目不算多，但是蠻難的，尤其是有關三角形的題目，對她來說不容易，陳姓考生也覺得數學偏難，；國風國中陳姓考生則說，數學難度算普通，不覺得特別難或簡單。

今年因為防疫，家長不得陪考，中午時分在花蓮高中考場有不少家長送便當給孩子。一名考生家長說，雖然疫情升溫，但會考畢竟攸關升學，還是希望不會因疫情升溫而停考。

陳姓考生說，雖然考場有開冷氣，但是今天真的很熱，考試時全程戴口罩覺得有點悶熱，不過強化防疫措施，考試時還是會感到比較安心。