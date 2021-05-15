台東會考防疫滴水不漏！7考場首節無發燒考生
一連兩天的國中教育會考今天登場，面對疫情升溫，台東7考場全面防疫升級，考生進入一律戴口罩、量體溫、手部消毒及實名制身分核對，並禁止家長陪同入校園。試務辦公室表示，首節考試，沒有考生發燒情形。
試務辦公室表示，包括台東高中、台東高商、關山工商、成功商水、大武國中、綠島國中及蘭嶼高中等7考場，全部只有單一入口進出，考生進校園一律通過防疫通道，沒有問題才放行入校，首節考試未有考生發燒。
另試務辦公室提醒考生，近日氣溫炎熱，考試期間如有身體不適，可立即舉手告知監試人員協助處理，將由考區試務辦公室另外開啟防疫試場應試。
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