快訊

西湖捷運站外凌晨驚傳情殺 20歲女出站遭前男友砍傷

會考社會／地理偏難圖表多 國際糧食日、綠建築入題

台東會考防疫滴水不漏！7考場首節無發燒考生

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東試務辦公室表示，首節考試，沒有考生發燒情形。記者尤聰光／攝影
台東試務辦公室表示，首節考試，沒有考生發燒情形。記者尤聰光／攝影

一連兩天的國中教育會考今天登場，面對疫情升溫，台東7考場全面防疫升級，考生進入一律戴口罩、量體溫、手部消毒及實名制身分核對，並禁止家長陪同入校園。試務辦公室表示，首節考試，沒有考生發燒情形。

試務辦公室表示，包括台東高中、台東高商、關山工商、成功商水、大武國中、綠島國中及蘭嶼高中等7考場，全部只有單一入口進出，考生進校園一律通過防疫通道，沒有問題才放行入校，首節考試未有考生發燒。

另試務辦公室提醒考生，近日氣溫炎熱，考試期間如有身體不適，可立即舉手告知監試人員協助處理，將由考區試務辦公室另外開啟防疫試場應試。

全台國中教育會考今天登場，台東7考場全面防疫升級，考生進入一律戴口罩、量體溫、手部消毒及實名制身分核對。記者尤聰光／攝影
全台國中教育會考今天登場，台東7考場全面防疫升級，考生進入一律戴口罩、量體溫、手部消毒及實名制身分核對。記者尤聰光／攝影


台東 發燒 國中教育會考

延伸閱讀

台南警八大行業臨檢 意外查獲3名逃逸移工還讚台灣防疫

會考中投區5名學生發燒！ 啟動備用試場

台東防疫突檢八大場所業者 酒店小姐：比臨檢還嚴格

會考／台南嚴禁補習班近距離散發傳單 業者挑戰被勸離

相關新聞

20.2萬考生國中會考今明登場！防疫、應試守則一次看

20.2萬人報考的國中教育會考今、明兩天登場，適逢國內疫情蔓延的時刻，考生、家長皆繃緊神經，拚考試也要顧防疫，各考場也形容是「如臨大敵」。

國三考生不止1人確診 教部深夜證實再有2考生「中鏢」

國中教育會考明後兩天登場，近來國內疫情快速升溫，今更傳出新北市某國中應屆考生確診，同班同學被隔離，但隔離者只能參與5月2...

疫情延燒會考！3考生確診126人補考 網憂疫情爆發

今明兩日為國中教育會考日，然根據中央社報導，教育部統計共有130名學生受到疫情影響，3名學生確診，126名學生改為月底補考。新聞被轉貼至PTT論壇，引起網友熱烈討論。

影／挫！師大附中逾1700人應考 考生急換N95口罩應試

國中教育會考明天登場，今天下午三點至五點開始開放考生看考場，師大附中是全台北市最大考場，約1700名考生應試，師大附中教...

國中會考明天登場！一張圖看懂考場8大防疫措施

連兩日新增十多例本土疫情，教育部於昨(13)日表示國中教育會考將於5月15、16日照常舉行。為了讓20.2萬名考生能順利考試且加強防疫，教育部祭出8大防疫措施，包含全程配戴口罩、進入考場前全面量測體溫、不開放陪考等規定，希望考生及家長能多多體諒，共度疫情關卡。

台東會考防疫滴水不漏！7考場首節無發燒考生

一連兩天的國中教育會考今天登場，面對疫情升溫，台東7考場全面防疫升級，考生進入一律戴口罩、量體溫、手部消毒及實名制身分核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。