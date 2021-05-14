食神號召名廚顧問團 大成商工循古禮拜名師出高徒

雲林縣虎尾鎮大成商工邀知名美食家梁幼祥出任該校餐飲管理科首席顧問，並邀國內名廚組成顧問團，今天在台南御頂集團董事長李日東及多家餐飲公司負責人見證下，舉行盛大的拜師儀式，校長蘇至斌指出，盼透過業界知名主廚指導，學生都能成為優秀的餐飲人才。

拜師大典在學校禮堂舉行，因應防疫措施，僅由10多名學生代表參加，其餘透過直播觀禮，梁幼祥號召施建發、許耀光、許文光、邱燕燕、哀婉琳、張克勤等20位名廚組成顧問團，指導學生製作美食料理。

梁幼祥表示，將帶領學生到101頂鮮餐廳、圓山飯店見習，感受高級的餐飲工作環境，走訪寧夏夜市，參觀鬍鬚張魯肉飯現代化中央廚房，擴大視野，有機會成為頂尖的廚師。

拜師大典由雲林縣副縣長謝淑亞和校長蘇至斌帶領向伊尹和孔子畫像前上香，學生向名廚跪拜奉茶，名廚也為學生戴上廚師帽「加冠」，讓學生領略尊師重道的職人精神，並期待「名師出高徒」。

李日東等人也分享經驗，強調踏實、用心、不怕烘爐苦，為成功之道，勉勵學子向上。