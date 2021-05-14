快訊

診所貼公告「發現新莊區第一個確診病例」 停業3天消毒

北科大學生與萬華確診者足跡重疊！目前發燒隔離

食神號召名廚顧問團 大成商工循古禮拜名師出高徒

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
拜師大典由雲林縣副縣長謝淑亞和校長蘇至斌帶領向伊尹和孔子畫像前上香。記者蔡維斌／攝影
拜師大典由雲林縣副縣長謝淑亞和校長蘇至斌帶領向伊尹和孔子畫像前上香。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮大成商工邀知名美食家梁幼祥出任該校餐飲管理科首席顧問，並邀國內名廚組成顧問團，今天在台南御頂集團董事長李日東及多家餐飲公司負責人見證下，舉行盛大的拜師儀式，校長蘇至斌指出，盼透過業界知名主廚指導，學生都能成為優秀的餐飲人才。

拜師大典在學校禮堂舉行，因應防疫措施，僅由10多名學生代表參加，其餘透過直播觀禮，梁幼祥號召施建發、許耀光、許文光、邱燕燕、哀婉琳、張克勤等20位名廚組成顧問團，指導學生製作美食料理。

梁幼祥表示，將帶領學生到101頂鮮餐廳、圓山飯店見習，感受高級的餐飲工作環境，走訪寧夏夜市，參觀鬍鬚張魯肉飯現代化中央廚房，擴大視野，有機會成為頂尖的廚師。

拜師大典由雲林縣副縣長謝淑亞和校長蘇至斌帶領向伊尹和孔子畫像前上香，學生向名廚跪拜奉茶，名廚也為學生戴上廚師帽「加冠」，讓學生領略尊師重道的職人精神，並期待「名師出高徒」。

李日東等人也分享經驗，強調踏實、用心、不怕烘爐苦，為成功之道，勉勵學子向上。

大成商工同時與101頂鮮餐廳、台南阿霞飯店、台南度小月御頂集團、鬍鬚張魯肉飯、新竹海瑞貢丸、圓山飯店、土城青青餐廳、宏銘的廚房、寧夏夜市自治會等簽定產學合作，帶領學生走訪這些企業，開拓孩子的眼界，培養畢業即就業的能力。

大成商工學生在名師指導下完成經典的料理。記者蔡維斌／攝影
大成商工學生在名師指導下完成經典的料理。記者蔡維斌／攝影
大成商工邀大飯店主廚組成顧問團教導學生經典廚藝，今天依古禮進行拜師和加冠禮。記者蔡維斌／攝影
大成商工邀大飯店主廚組成顧問團教導學生經典廚藝，今天依古禮進行拜師和加冠禮。記者蔡維斌／攝影
大成商工學生在名師指導下完成經典的料理。記者蔡維斌／攝影
大成商工學生在名師指導下完成經典的料理。記者蔡維斌／攝影
大成商工邀請大飯店主廚組成顧問團教導學生經典廚藝，今天依古禮進行拜師和加冠禮。記者蔡維斌／攝影
大成商工邀請大飯店主廚組成顧問團教導學生經典廚藝，今天依古禮進行拜師和加冠禮。記者蔡維斌／攝影
御頂集團董事長李日東（右）分享經驗勉勵學生向上。記者蔡維斌／攝影
御頂集團董事長李日東（右）分享經驗勉勵學生向上。記者蔡維斌／攝影
學生在名師指導下完成經典的一刀肉。記者蔡維斌／攝影
學生在名師指導下完成經典的一刀肉。記者蔡維斌／攝影
拜師大典由雲林縣副縣長謝淑亞和校長蘇至斌帶領向伊尹和孔子畫像前上香。記者蔡維斌／攝影
拜師大典由雲林縣副縣長謝淑亞和校長蘇至斌帶領向伊尹和孔子畫像前上香。記者蔡維斌／攝影


大成商工 圓山飯店

延伸閱讀

鬍鬚張「外帶禁內用」新規定撤銷了！今起買便當也提供內用餐具

孝順是送給媽媽最好禮物 大成商工大孝獎加碼獎勵孝道

「食神」資深女星上廁所玩手機 脫褲私密影片險流出

米其林餐廳RAW爆「廚師都沒戴口罩」還有病媒出沒3缺失

相關新聞

食神號召名廚顧問團 大成商工循古禮拜名師出高徒

雲林縣虎尾鎮大成商工邀知名美食家梁幼祥出任該校餐飲管理科首席顧問，並邀國內名廚組成顧問團，今天在台南御頂集團董事長李日東...

疫情擾亂畢業旅行 南二中取消畢旅還賠錢

受到新冠肺炎疫情影響，許多學校都取消畢業旅行、露營及戶外教學活動，南二中高三學生從去年延期到今年都沒成行，注定辦不了。台...

高中試辦學習區完全免試入學放榜 錄取率近9成

高中試辦學習區完全免試入學今天放榜，今年共有7040人報名，6299人錄取，總錄取率為89.47%，學習區完全免試入學招...

南一中迎百年辦校友傑出成就獎 李安、翁啟惠…是標竿

台南一中於1995年開辦校友傑出成就獎，已辦14屆共選出151位傑出校友，包含已故文學家葉石濤、前立法院長王金平、大導演...

竹縣竹北高中、六家高中 110學年度開辦雙語實驗班

國立竹北高中成立竹苗苗區、國立高中唯一一所雙語教育實驗班，已獲得教育部核定通過，將有外籍教師協同教學，結合現有英文教育、...

疫情中的小確幸 台南崇明國中桶飯海苔鋪「金榜題名」

台南市崇明國中三年級學生就要參加國中會考，今天掀開桶飯的蓋子，上頭以海苔鋪寫「金榜提名」讓學生好感動。學校感謝為他們辦伙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。