國中教育會考今開放看考場 基隆取消家長陪看也不能陪考

國中教育會考明後天登場，基隆因應疫情升溫有確診案例，基隆市府教育處表示，今天取消家長陪同考生查看，但有申請陪考證的家長可陪同考生到考場，須落實實聯制，明後兩天也不開放家長陪考。

教育處公布明天後的加強防疫作為，考生在備有用餐隔板的原應試座位用餐，增設考生休息區，考生休息區採實名制登，並要求所有人員配帶口罩，禁止飲食並維持室內社交距離，同時加強考生休息區之消毒作業。

教育處說，各試場外擺設桌子並酒精提供考生加強消毒，強化考場安全，由考場事務工作人員加強巡視，並要求所有人員務必配戴口罩，於每節考試結束前消毒1次，加強消毒廁所及洗手台，防疫用第二備用試場監試委員聘請護理師擔任。

基隆考區受少子化影響，今年只有2872人報考，比去年3066人少194人，3處考場分別是基隆高中、基隆女中及海大附中，因應防疫，禁止家長陪考，考生都要戴口罩應試，違者該科不予計分。

承辦試務的基隆高中校長鍾定先說，不開放家長進入校內陪考，身心障礙及重大傷病考生的家屬，事先可申請一名親人陪考，3考場下午3到5時開放考生查看試場座位。

基隆高中考場905人、基隆女中考場1118人、海大附中849人，3考場共82間試場，都是冷氣試場。

9間特殊試場在基隆高中，有32人申請特殊試務服務。

教育處表示，試務中心規定，截止入場時間國文、英語（閱讀）、數學、社會、自然、寫作測驗的考試開始後，考生遲到逾20分鐘不得入場。英語（聽力）試題開始播放後，考生不得入場。考生若英語（閱讀）缺考，英語（聽力）仍可入場應試。