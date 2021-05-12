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高中生開發日文學習App 美術、配音、程式設計一手包辦

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園啟英高中應用日文科學生濮家逸、王維民、黃宥蓉，耗時4個月開發「天竺鼠學日文」App，成員自行設計主視覺、配音並研究學習程式設計。圖／啟英高中提供
桃園啟英高中應用日文科學生濮家逸、王維民、黃宥蓉，耗時4個月開發「天竺鼠學日文」App，成員自行設計主視覺、配音並研究學習程式設計。圖／啟英高中提供

桃園市啟英高中應用日文科學生濮家逸、王維民和黃宥蓉，耗時4個月開發一套具有可愛圖像、真人語音與生活化的日語學習App，成員自行設計主視覺、配音並研究學習程式設計，參加今年度全國高中專業群科專題及創意製作競賽，拿下外語群創意組全國第二名佳績。

王維民高三上考取日語檢定N1證照，等同日文系學生畢業門檻。他說日語狀聲詞在日劇、動畫漫畫中很常看到，但在教科書上卻很少出現，由於日語跟中文的狀聲詞不同，學習者很難理解正確的使用時機，於是設計出這套名為「天竺鼠學日文」的App，讓人了解日語狀聲詞的含意，並適當運用於對話中。

濮家逸和黃宥蓉說，雖然他們都通過了日文檢定N2，但期間還是需要老師協助，解決翻譯上的困難，而在統測與專題競賽的雙重壓力下，時間的管理與工作的分配顯得十分重要，完成這款App不只需要日文語言能力，也需要影片拍攝、剪輯及製作手冊的美編能力。

科主任吳曉昇提到，這套App初步設計建置有30道題目，每次會隨機挑選10題，學生在測試後，可以立即知道成績及成果如何，以利學生學習參考，陸續建置更多題目，現在這套App已上架Google play免費下載。

校長彭昭勳表示，學生認真學習，不僅擁有良好語文能力，更能兼顧創意發展與設計能力，尤其在外語群優質師資的完整配套下，每年均有9成學生在高中畢業前可順利考取日文N1或N2證照。


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