高英工商網路平台校服海選！A字裙改百摺裙外套修腰身

高英工商透過網路平台進行校服海選，校方今天表示，110學年度將全面改版學校制服，女學生由深藍色A字裙改版為深藍方格子百褶裙，搭配簡約大方的白襯衫、黑皮鞋，冬季西裝外套則重新修改腰身，拉長身高比例，視覺效果顯得更加有精神。此次由專家設計4種不同格子顏色的格子裙，找了許多女學生試穿、修改，最後這款制服在網路平台海選以高達96%的得票率獲選。

高英工商去年入學的新生先更換新款書包，由傳統的側背書包改為黑色雙肩式背包，不僅容量加深加大、款式新潮，也方便騎腳踏車上學的學生，獲得好評，帶動許多學長姐重新買新書包。

校方說，此次新制服的創意及想法是取經於日本姊妹校，陳長陳德松特地從日本姐妹校帶回一套全新制服，經過長時間的構思及服裝設計公司多次打版，製做了4種不同格子顏色的格子裙，找了許多女同學進行試穿、修改，並透過網路平台進行校服海選，終於拍板定案。