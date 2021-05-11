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高英工商網路平台校服海選！A字裙改百摺裙外套修腰身

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高英工商透過網路平台進行校服海選，110學年度將全面改版學校制服，女學生由深藍色A字裙改版為深藍方格子百褶裙，搭配簡約大方的白襯衫、黑皮鞋。圖／高英工商提供
高英工商透過網路平台進行校服海選，110學年度將全面改版學校制服，女學生由深藍色A字裙改版為深藍方格子百褶裙，搭配簡約大方的白襯衫、黑皮鞋。圖／高英工商提供

高英工商透過網路平台進行校服海選，校方今天表示，110學年度將全面改版學校制服，女學生由深藍色A字裙改版為深藍方格子百褶裙，搭配簡約大方的白襯衫、黑皮鞋，冬季西裝外套則重新修改腰身，拉長身高比例，視覺效果顯得更加有精神。此次由專家設計4種不同格子顏色的格子裙，找了許多女學生試穿、修改，最後這款制服在網路平台海選以高達96%的得票率獲選。

高英工商去年入學的新生先更換新款書包，由傳統的側背書包改為黑色雙肩式背包，不僅容量加深加大、款式新潮，也方便騎腳踏車上學的學生，獲得好評，帶動許多學長姐重新買新書包。

校方說，此次新制服的創意及想法是取經於日本姊妹校，陳長陳德松特地從日本姐妹校帶回一套全新制服，經過長時間的構思及服裝設計公司多次打版，製做了4種不同格子顏色的格子裙，找了許多女同學進行試穿、修改，並透過網路平台進行校服海選，終於拍板定案。

高英工商海選新制服時，透過臉書平台向在校師生、畢業校友及一般民眾調查，回響熱烈。校友紛紛表示「新制服非常漂亮」、「和新書包很搭」，最後此款制服高達96%的得票率獲選，並在110學年度全新推出。女學生穿著展現年輕活潑的方格紋路百褶裙，搭配簡約大方的白色襯衫，加上原本紅色的領帶，充滿活力朝氣。

高英工商透過網路平台進行校服海選，110學年度將全面改版學校制服，女學生由深藍色A字裙改版為深藍方格子百褶裙，搭配簡約大方的白襯衫、黑皮鞋。圖／高英工商提供
高英工商透過網路平台進行校服海選，110學年度將全面改版學校制服，女學生由深藍色A字裙改版為深藍方格子百褶裙，搭配簡約大方的白襯衫、黑皮鞋。圖／高英工商提供
高英工商透過網路平台進行校服海選，110學年度將全面改版學校制服，女學生由深藍色A字裙改版為深藍方格子百褶裙，搭配簡約大方的白襯衫、黑皮鞋。圖／高英工商提供
高英工商透過網路平台進行校服海選，110學年度將全面改版學校制服，女學生由深藍色A字裙改版為深藍方格子百褶裙，搭配簡約大方的白襯衫、黑皮鞋。圖／高英工商提供
高英工商透過網路平台進行校服海選，110學年度將全面改版學校制服，女學生由深藍色A字裙改版為深藍方格子百褶裙，搭配簡約大方的白襯衫、黑皮鞋。圖／高英工商提供
高英工商透過網路平台進行校服海選，110學年度將全面改版學校制服，女學生由深藍色A字裙改版為深藍方格子百褶裙，搭配簡約大方的白襯衫、黑皮鞋。圖／高英工商提供


制服

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