校友回憶再「減一」！ 師大附中美髮部月底走入歷史

在師大附中文具部服務20多年的黃寶鳳不僅賣文具，也是學生的心靈良伴，文具部收攤後她接手附中美髮部，繼續在附中為學生服務，但近來受疫情衝擊，設計師接連離職，昨發布緊急通報宣布師大附中美髮部只營業到5月27日。消息一出，不少校友紛紛表達不捨，黃寶鳳也感嘆，實在太愛附中，但捨不得也得走。

早年還有髮禁，不少學校都設有理髮部，但隨著髮禁解除、理髮部員工退休，多數學校理髮部也就跟著收攤。黃寶鳳是師大附中文具部的前老闆娘，四年前文具小舖收攤，她接手附中美髮部。附中校友，以及「附爸」、「附媽」（校友的父母），還有附中學生是主要的客源，但疫情來襲，校園封閉，也讓美髮部收入直直落。

談起結束營業，黃寶鳳言語中滿是不捨，她說，經營成本是一大原因，前陣子有兩位設計師因為師無法賺到一份薪水而離開，就算想把美髮部留下來，也需要有設計師，不少老客人也會指定設計師，就算聘新人，也需要時間重新跟客人建立關係。五月高三學生準備畢業，緊接著暑假，根本無法生存。

黃寶鳳昨透過LINE發送緊急通報，宣布即將在本月底結束營業。訊息中寫到，除了5月15日因會考公休一天，5月17日至27日都將正常營業，5月28日起停止營業，感謝大家多年支持。

消息一出，不少人透過LINE挽留，黃寶鳳也說，不少退休老師跟畢業生也都懷念附中美髮部。今天一早也有老主顧特地返校理髮，直說「校園好舒服！」，一早還有國中部學生衝去理髮部問「沒有騙我們？」，黃寶鳳坦言真的捨不得，話講一講眼淚就在眼眶轉。

她也觀察，附中學生不僅會讀書，思考也比較活潑、開闊，學生頗有自己的主見，清楚知道自己目標，也努力實踐。

黃寶鳳坦言，自己真的太愛附中，還沒想過要離開，本想能度過，也想辦法去爭取，但是無法，捨不得也得走。目前就正常營業，服務到最後一刻，「當一天和尚敲一天鐘」，讓客人能永遠記得師大附中美髪部美麗光速工作室。