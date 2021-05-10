二信高中參訪吉隆電視錄製談話性節目 體驗主持人、名嘴工作

基隆市二信高中推動學生生涯探索，安排學生參訪在地的吉隆有線電視，了解節目製播環節及設備，同時參與錄製節目，培養學生「科技資訊與媒體素養」、「人際關係與團隊合作」核心素養能力。

二信高中師生一行60多人進入攝影棚後，由吉隆主播蔡曉君解說媒體工作者辛苦的一面及未來挑戰。師生一路參觀錄製節目的科技設備，並得知幕後細節，覺得很新鮮且收穫滿滿。

蔡曉君在參訪行程前，擬出「媒體識讀」、「校園防疫」、「網路新聞」及「自媒體學習」4個主題給同學討論，並在攝影棚開錄，體驗談話性節目主持人、名嘴的工作，從中學習口語表達及表情揣摩。學生完成後看到作品，發現「自己上節目了」都很雀躍。

吉隆有線電視總經理林希亮說，歡迎二信學生到吉隆攝影棚參觀，除了認識專業團隊新聞製作流程及設備，也更能了解媒體的企業責任，共同促進媒體識讀。數位社群媒體時代每個人都是數位公民，也是自媒體一分子，期勉學生接收資訊要多多思考查證，善盡數位公民社會責任。