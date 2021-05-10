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竹圍高中籃球隊添戰力 知名品牌贊助30顆籃球
新北市淡水區竹圍高中各項運動都在全國比賽中表現出亮眼成績，包括了橄欖球、柔道角力等等，而為了讓成立七年的高中籃球校隊可以增添戰力，新北市議員陳偉杰就媒合廠商，到竹圍高中將三十顆的籃球送給學校，希望學校有更好的球來進行訓練，以期比賽有更好的成績。
新北市議員陳偉杰表示，竹圍高中過去籃球校隊成績一年比一年在進步，為了鼓勵學生在運動上精益求精，特別與星裕國際媒合，籃球廠商也樂於回饋社會捐出了三十顆的籃球給竹圍高中，讓他們有更好的球可以訓練，對此校方也說，過去學校要使用品質較高的球類都有經費的困難，這次也感謝議員的幫助，讓校隊選手有更好的設備使用。
竹圍高中籃球教練李奕錩表示，過去籃球校隊所使用的籃球，都是必需自費去購買，而比賽用球也只能買到一顆，在經費與設備方面確實是相當缺乏，因此對於議員媒合廠商的捐贈，更能夠在校隊於訓練上有更好品質的球可以使用，也對於未來的比賽與成績增添信心與戰力。
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