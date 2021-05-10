田徑首獲全中運獎牌 雙溪高中李安翊破學校紀錄

雙溪高中是東北角地區唯一的公立綜合高中，校內田徑隊在短短成立的四年，培養學生的紀律與耐力，晴天雨天都盡力做戶外練習，110年四月的全中運，更是表現突出，打破學校紀錄，高一學生李安翊代表新北市，榮獲全國800公尺賽跑銅牌，也成為東北角第一位獲得全中運獎牌的高中生。

雙溪高中自四年前創立田徑隊，以課餘的方式練習，而非體育班的課程安排，著實考驗學生的品性自律與時間管理能力，但在老師嚴格不失歡樂的練習中，學生雖然寒流、酷暑都要練習，但辛苦的汗水仍看得出每年的進步，在110年四月的全中運比賽，學校便贏得高中部首座全中運獎牌，也是東北角地區的高中生首次得獎。

這次榮獲全國800公尺賽跑銅牌的李安翊，自四年前進入雙溪高中國中部就讀，跟著學校田徑隊一同成長，去年就曾為學校國中部摘得第一面全中運獎牌，今年升上高中再度榮獲肯定，並且一再地突破自己的速度，而今年健走的李欣穎，以及短跑的鄭怡君，雖也代表新北市入選全中運，但也有可進步的空間，未來希望在鍛鍊過程中更小心，要在下次比賽挑戰個人最佳表現。

李安翊表示，他覺得國中跑好相對簡單，高中時要運用到很多戰術，包括卡位、體力分配、配速等，會變得要求非常精準，不能有容錯率，這場比賽選手們的水準相較前幾年都變高許多，在成績的壓力下，自己才能有1分53秒92的成績，突破個人最佳。

雙溪高中校長彭盛佐表示，雙中田徑隊最可貴的，不只是在山路上的苦練，還有東北角地區長年多雨濕滑的環境，砥礪出這次的良好成績，除了個人資質外，更要靠學生一再地突破與努力，期望鄉親能多多鼓勵孩子們力爭上游，為人生巔峰繼續挑戰。