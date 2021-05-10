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三芝國中田馨畝親節 親子共賞波斯菊花海
三芝國中校內活化的波斯菊田，近來到了花季，花開的好美，也讓校園呈現不同於以往的景觀，為此三芝國中舉辦了「田馨畝親節」活動，邀請三芝國小附幼以及市立三芝幼兒園的學童與媽媽們，一起到校園中賞花並在花海旁互動活動，增進親子間的情感連結。
三芝國中校長黃中良表示，校園中這片波斯菊花海是教育局推動「食農樂活巧營造」食農教育推廣計畫，補助活化校園閒置空間，三芝區農會專業輔導以及食農社團學生用心照顧的成果展現，在這次母親節的特別活動中，不只是賞花，還讓親子一起拿著色筆在畫紙上塗抹春天的顏色、製作面具，小朋友與媽媽一起度過了一場難忘的母親節，也藉此體驗學習，符應教育部推動美感體驗的政策。。
三芝國中活化校園閒置空間打造花海，未來在學期末之前，也將陸續開放校內親、師、生到花海區參觀，既可賞美景，又可拍照打卡，同時也促進親子間的樂趣。
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