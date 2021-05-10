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新北影創小學堂開動 小學生自己校園自己拍

觀天下 / 記者張芳琪／新店報導
大新店有線電視「影創小學堂-我的校園自己拍」，新店國小學生學生拍攝影片。 圖／大新店有線電視提供
大新店有線電視「影創小學堂-我的校園自己拍」，新店國小學生學生拍攝影片。 圖／大新店有線電視提供

大新店有線電視配合新北市公用頻道活化運用委員會，推廣校園媒體識讀，開辦「影創小學堂-我的校園自己拍」巡迴影片製作教學活動，上週五(7日)邀請了世新大學新聞系老師到新店國小上課，教導小朋友如何拍攝、剪輯完成影片製作，不少小朋友都很開心能自己完成一部影片，也了解了更多影音創作的技巧。

新店國小校長許德田表示，影創小學堂活動和學校一直在推行的小導演大夢想課程相呼應，在影片製作方面，以往都是由校內老師教學，但這次大新店有線電視特別邀請了專業講師授課，讓孩子更能了解影像製作的實務操作，對於未來的媒體課程學習和影音創作更是大有幫助。

課程中，世新大學陳彥龍老師從拍攝基礎開始教學，並讓小朋友實際到校園中，拍攝相關主題，大家拿著平板認真的在學校每個角落取材，隨後利用軟體進行剪輯，包括轉場、添加文字以及配樂等等，不少小朋友都說很開心能自己完成一部影片，也了解了更多影音創作的技巧。

大新店有線電視總經理王鍌生表示，開辦「影創小學堂-我的校園自己拍」巡迴影片製作教學活動，不僅可以建立小朋友的媒體識讀觀念，同時進而讓更多人知道公用頻道的近用精神，這次活動所創作的影片，都會蒐集起來安排在第三頻道公用頻道中播出，也歡迎市民朋友踴躍投稿。


世新大學

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