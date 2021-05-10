南投幼兒環教繪本徵選開跑 環保局開課教你畫

為讓環境教育扎根，南投縣政府今年辦理幼兒環境教育繪本徵選活動，盼引領民眾，甚至師生結合生活經驗發想畫故事，進而關注環保議題；而為鼓勵更多人投稿，環保局19日辦理環教繪本工作坊，教民眾掌握創作及投稿要點，為繪本加分。

縣府指出，環保已是全球關注議題，為引領民眾及孩童感受環境變遷，認識地方生態、文化及環境教育意涵，進而重視周遭生活環境議題，今年配合環保署辦理幼兒環境教育繪本徵選，鼓勵以南投在地環境為構想創作優良繪本，供教學之用。

但要畫出符合在地、活潑有趣且富含環境教育啟發的繪本，其實並不容易，為了鼓勵更多人踴躍且正確投稿該環教繪本徵選，環保局5月19日辦理「環境教育繪本工作坊」，教民眾結合生活經驗並腦力激盪發想故事，並提筆繪製環教繪本。

南投環保局表示，該繪本徵選及推廣工作坊，除說明投稿及繪本創作相關規定，並聘請專業師資帶領民眾認識縣內環境問題，從發現再延伸探討，如何面對並以行動力改善，再引導民眾採用在地環境為故事背景，進行創意發想，並製作繪本。

而今年幼兒環境教育繪本徵選活動，作品閱讀對象鎖定3至8歲幼兒園及國小學童，繪本創作風格及環教主題不限，可搞怪、可愛、詼諧幽默、生動活潑等受幼兒讀者喜愛均可，徵選分為學校組及社會組，可獨立參加或小組共同製作。