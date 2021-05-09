旱象未解！嘉縣中埔營隊帶小朋友珍惜水資源

嘉義縣中埔鄉「埔出水緣份」營隊，以珍惜水資源為主題，今年邁入了第9年，開幕式上結合「菁採時刻」成果分享座談會，由鄉長李碧菁與和睦、中山、頂六國小校長及小隊輔，一起分享參與過的深刻感受及感動，讓孩子們留下美好的暑期回憶。

埔出水緣份營隊今年規劃2天1夜的課程，內容包含水資源講座、生態遊樂趣、戰鬥訓練、紅瓦貓再生藝術-繽紛野草染，還有營火晚會等等，讓鄉內10所國小的6年級畢業生，分4梯次在石硦童軍營地，以遊中學、學中玩的方式體會到水的重要性。

李碧菁表示，這個活動除了要傳達學童愛護水資源、惜水的精神外，以營隊方式舉辦來讓孩子更貼近大自然，進而認同自己的家鄉，這是中埔鄉送給小六生最棒的禮物。

中山國小校長陳瑞成表示，校內有走讀學堂，帶領孩子走讀石硦，這次配合課程，感受「越在地越國際、立足中埔放眼世界」，希望中埔鄉的莘莘學子培養世代傳承的國際觀。

和睦國小校長陳振興表示，和睦國小鄰近嘉義市的關係，孩子對中埔鄉的在地認同非常薄弱，這幾年中埔鄉辦過非常多活動，像是藝文展跟這次的畢業成長營，幾年下來小朋友對中埔鄉的特色如數家珍，對在地的認同提升非常多，令他相當感動。