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口罩反覆穿戴好麻煩 惠文高中學生設計能自動開合

中央社 / 台中8日電

疫情威脅未減，台中市惠文高中學生蔡菀家、李禕媛及傅國翔透過以紅外線感測溫度，讓口罩有自動開合功能，參加英國ISC專題競賽獲台灣區佳作，今天在優學台中活動發表。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒全球，口罩成為防疫必備用品，但戴著口罩的悶熱不適感，讓許多人常在沒人時暫時脫下口罩，但反覆穿戴又恐成為防疫破口。英國ISC專題競賽以如何製作可防疫又舒適，還能自動開合的口罩為競賽主題。

惠文高中蔡菀家、李禕媛及傅國翔3人組隊參賽。蔡菀家表示，口罩自動開合的關鍵在於感應機制，紅外線具有體溫計功能，可用來感測溫度以改善口罩開合。傅國翔說，一般醫療口罩雖容易取得，但口罩較輕無法支撐機器，後來改用防護程度最高的N95。

3人選定衛福部宣導社交距離1.5公尺為基準點，多次嘗試後，發現溫度關係是干擾因素，掌握溫度變數可掌握開合準確度。最後獲得國際學生中心(ISC,International Student Center)舉辦的第4屆英國大學專題競賽台灣區佳作。

李禕媛表示，過程中遇到很多困難，如編寫製造口罩程式，這是高中生平常在學校很難深入學到事物，但透過自主學習機會，課餘時請教老師最終完成作品。

ISC國際學生中心於2012年在亞洲區授權成立，中心目前設址於台北，成立宗旨為國外大學授權在亞洲區處理國際學生招生活動、學生申請協助、獎學金申請和住宿安置等各項事務。

台中市政府教育局長楊振昇表示，因應新課綱實施，協助各高中職推動課綱，成立課程發展中心並挹注經費，協助高中職活化空間，打造特色教室。

「優學台中」學習成果博覽會提供4場次舞台，讓學生分享自學課程成果，7日由新社高中承辦在逢甲大學育樂館登場；今天則是清水高中主辦，地點在靜宜大學，邀請大學教授、專家全程參與，對學生學習成果給予回饋，提升學生的發表技巧及內涵。


口罩 英國 疫情

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