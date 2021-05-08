光啟高中洗腳報母恩 6神秘媽媽令學生驚喜動容

桃園市私立光啟高中今天結合校慶舉辦母親節感恩活動，學生表演節目之外，老師朗讀陳小芳老師寫的一篇「思母一二」文章，校方特別安排6名學生媽媽當「神秘嘉賓」，喊出6名學生為母親洗腳「報親恩」，母子、母女獻花擁抱場面溫馨，校長鄒紹騰表示，疫情影響延後辦理感恩活動，透過幫媽媽洗腳，推動學生品德教育，讓學生學會感恩，祝賀母親節快樂。

光啟高中因應疫情，將校慶延到母親節合併舉辦，校方特別安排一場洗腳報母恩活動，請來6名學生媽媽出場當「神秘嘉賓」，喊出學生上台為母親洗腳，學生驚喜，學生為媽媽洗腳、搥背場面溫馨，一名王姓學生為母親洗腳、表示，他曾誤會他母親偏愛、變得叛逆少年，幸好他母親耐心勸導回心轉意，母子盡釋前嫌令人感動。