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光啟高中洗腳報母恩 6神秘媽媽令學生驚喜動容
桃園市私立光啟高中今天結合校慶舉辦母親節感恩活動，學生表演節目之外，老師朗讀陳小芳老師寫的一篇「思母一二」文章，校方特別安排6名學生媽媽當「神秘嘉賓」，喊出6名學生為母親洗腳「報親恩」，母子、母女獻花擁抱場面溫馨，校長鄒紹騰表示，疫情影響延後辦理感恩活動，透過幫媽媽洗腳，推動學生品德教育，讓學生學會感恩，祝賀母親節快樂。
光啟高中因應疫情，將校慶延到母親節合併舉辦，校方特別安排一場洗腳報母恩活動，請來6名學生媽媽出場當「神秘嘉賓」，喊出學生上台為母親洗腳，學生驚喜，學生為媽媽洗腳、搥背場面溫馨，一名王姓學生為母親洗腳、表示，他曾誤會他母親偏愛、變得叛逆少年，幸好他母親耐心勸導回心轉意，母子盡釋前嫌令人感動。
校方配合疫情，限制參加師生、家長人數，在學生表演魔術、原住民舞蹈之外，校方贈送蛋糕、獻康乃馨號由老師朗讀一篇「思母一二」文章，讓學生感受母親節氣氛，鄒紹騰表示，在疫情下，透過感恩教育活動，讓學生透過母親節活動，感受感恩教育，建立學生孝親、品德教育，為母親賀節。
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