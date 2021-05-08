影／高雄鳳山中山國小鐵騎遠征110公里 挑戰鵝鑾鼻

高雄市鳳山區中山國小自行車隊今天長征鵝鑾鼻，全程115公里，預計傍晚5點到達，校長周淑蕙領軍，率學生及陪騎的親師長浩浩蕩蕩從高雄出發，要讓大家踏出「舒適圈」，也希望鐵騎之旅成為中山國小的優良傳統，讓學生在畢業前經由魔鬼鍛練，成長之路留下最美回憶。

這次參加的學生以六年級應屆畢業生為主力，另有8名在校生，連1、2年級都報名挑戰。31名學生外，家長也動員陪騎、補給，全團近百人，陣容堅強。不少小朋友為迎接今日挑戰，昨晚自動收掉手機，早早入睡養體力，但很多人仍難掩興奮。

今天高雄氣溫逾30度，沿路熱爆，但參加成員都表示有信心騎到終點，「連汗水都覺得是甜的」，「覺得這次的行程很有挑戰性」，資深家長會顧問李世昌看到大家精神精神奕奕 ，大小同樂，感到很有意義。

中山國小這次挑戰遠征鵝鑾鼻，一早7點就集結出發，沿高雄青年路、國泰路、鳳頂路一路南行，約3個小時就拚了40公里。全員預計傍晚5點抵達終點，通過考驗的孩子可領完賽證明。

許鴻儒主任表示，鐵騎行動一開始由號稱「中山F4」的施嘉政、丁雍哲、鄧正辰等志同道合的老師發起，獲校長周淑蕙及家長會長林泰吉，副會長羅萱樺等人支持，平常忙碌少運動的周校長，這次都跳下來帶頭挑戰。