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影／高雄鳳山中山國小鐵騎遠征110公里 挑戰鵝鑾鼻
高雄市鳳山區中山國小自行車隊今天長征鵝鑾鼻，全程115公里，預計傍晚5點到達，校長周淑蕙領軍，率學生及陪騎的親師長浩浩蕩蕩從高雄出發，要讓大家踏出「舒適圈」，也希望鐵騎之旅成為中山國小的優良傳統，讓學生在畢業前經由魔鬼鍛練，成長之路留下最美回憶。
這次參加的學生以六年級應屆畢業生為主力，另有8名在校生，連1、2年級都報名挑戰。31名學生外，家長也動員陪騎、補給，全團近百人，陣容堅強。不少小朋友為迎接今日挑戰，昨晚自動收掉手機，早早入睡養體力，但很多人仍難掩興奮。
今天高雄氣溫逾30度，沿路熱爆，但參加成員都表示有信心騎到終點，「連汗水都覺得是甜的」，「覺得這次的行程很有挑戰性」，資深家長會顧問李世昌看到大家精神精神奕奕 ，大小同樂，感到很有意義。
中山國小這次挑戰遠征鵝鑾鼻，一早7點就集結出發，沿高雄青年路、國泰路、鳳頂路一路南行，約3個小時就拚了40公里。全員預計傍晚5點抵達終點，通過考驗的孩子可領完賽證明。
許鴻儒主任表示，鐵騎行動一開始由號稱「中山F4」的施嘉政、丁雍哲、鄧正辰等志同道合的老師發起，獲校長周淑蕙及家長會長林泰吉，副會長羅萱樺等人支持，平常忙碌少運動的周校長，這次都跳下來帶頭挑戰。
由於路途長達110公里，學校去年12月起就每月發動訓練，從近程的澄清湖，逐漸拉長距離到大樹舊鐵橋，再到屏東竹田，大鵬灣，現在的小朋友沒吃過苦，用意是帶他們走出舒適圈，自我挑戰，幾次野訓下來，發現平時調皮的孩子，學會紀律與團隊合作，體適能也提升，更難能可貴的是，足跡所到之處，也認識當地的人文鄉土之美。
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