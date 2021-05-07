到底幾歲？3句話求解女生年齡 這題數學「看出PTT鄉民數學程度」

你知道她幾歲嗎？有網友轉傳一張台南二中的教師甄試考題，看完題目直呼「很有挑戰性的數學題」，想知道究竟答案是多少。沒想到神通廣大的鄉民這次意見分歧，推文各種答案都有，有人便笑說「一個題目看出鄉民數學程度」。

該題敘述如下：

A、B兩男好奇詢問C女的年齡，C女列出11個可能的答案35、36、38、42、45、46、51、55、57、61、62。 接著C女將她年齡的十位數告訴A男，將她年齡的個位數告訴B男。 A男說：「我不知道C的年齡，但我想B也不知道」 B男說：「我原本也不知道C的年齡，但現在知道了」 A男說：「喔那我現在也知道了」 請問C女的年齡是幾歲？

看完題目，你的心中有答案了嗎？不少網友相當糾結究竟是57或61，而根據該學校釋出的解答，這題答案應為61歲，你答對了嗎？

根據第一句話A男說「我不知道C的年齡，但我想B也不知道」推測，十位數必定是4或6。因為若A男聽到的十位數是3或5，B就恰巧可能聽到個位數只出現過一次的8或7，B男馬上就知道答案。

第二句話B男說「我原本也不知道C的年齡，但現在知道了」，推論出十位數是4或6之後，剩下的數字只剩42、45、46、61、62，又B男已經知道答案了，故個位數不會重複出現的2，排除42及62，只剩45、46、61。

第三句話「喔那我現在也知道了」，代表最開始聽到的十位數字是6，因為若是4還要從45、46當中2選一，依然無從知道答案。故答案應該是61歲。

網友看了題目及解答頭相當痛，紛紛表示「叫她拿出身分證」、「女生永遠都18歲」、「事實上女人不會報年齡」。上千則推文中，也有人表示「57第一個刪的怎麼那麼多人答」、「一個題目看出鄉民數學程度」、「從推文看出非常有鑑別度」。