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台南一中迎百年 歷任家長會長返校個個來頭不小

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中迎建校百年，今邀請歷任校長、家長會長餐敘。圖／南一中提供
台南一中迎建校百年，今邀請歷任校長、家長會長餐敘。圖／南一中提供

南一中今年建校百周年，中華民國校友總會發動捐款，要籌資4、5千萬元建設母校，校方今天邀請歷任校長及家長會長返校座談餐敘。企業家、醫師雲集，個個來頭不小，未演先轟動。

前來參加聚會的有前校長黃炎祥、張添唐，以及15位來自學術、醫學、企業、法商等領域的領袖，也為百年南一中留下畫時代的紀錄。南一中歷任家長會長個個大有來頭，來自政界的有前立委林聯輝，高齡九十歲仍精神奕奕，與夫人聯袂參加座談會。

來自企業界的有機殼廠龍頭可成科技董事長洪水樹的夫人林珍玫、全球最大旅行箱公司萬國通路董事長謝明振、惠光化學董事長陳榮東、運通公司董事長李岩峰董、艾柏克科技董事長胡東堯、葉信公司董事長葉明信等。

來自醫界的有署立台南醫院新化分院前院長劉明道、郭綜合醫院院長郭宗正、醫師吳明松、林廣彥、營新醫院院長鄭群亮、藝群醫學美容集團總裁王正坤，朝順中醫院長莊順發。　

來自學界的有成大特聘教授張有恆。法商界的有律師蔡文斌律師、吳信賢，會計師郭聰明。

前校長黃炎祥、張添唐感謝家長會的全力支持，親師合作，支持孩子適性發展。校長廖財固分享校歌「思齊往哲，光文沈公」的精神，並邀請所有會長、家長、校友、同學和好朋友，一起參加12月18日的百年校慶慶祝大會，及豐富的校慶系列活動。　

張有恆表示，他們一家都與台南一中有淵源，對南一中有難以割捨的情感。代表洪水樹參加座談會的林珍玫，認為南一中全人教育令人欽佩，也鼓勵師生到家長或校友開設的科技公司參觀，認識產業現況。現任會長莊順發表示，家長會將繼續成為學校及學生最大的支持力量。謝明振期許南一中學生接力開創科技和企業的新高峰，打造更多台灣的護國神山。


南一中 律師 醫師

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