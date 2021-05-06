屏東唐榮國小新生減剩1班 家長請縣府重新評估

這一週是屏東縣國小一年級新生報到週，有125年歷史的屏東市唐榮國小被縣府要求小一減為1班29人，因報名人數有44人，引起家長不滿，家長今晚將召開會議要求縣府重新評估。

位於屏東市中山路媽祖廟慈鳳宮旁的唐榮國小1896年設校，有125年的歷史，隨著少子化學生人數逐年減少，8年前曾經銳減到8班，經校方及家長努力發展特色天文學校、英語村學校等，目前有12班。

今年小一新生有44人報名，但屏東縣政府教育處日前行文要求校方小一新生減為1班29人，並逐年減為1個年級1班。

教育處的強制作為，引起家長不滿，也引起各界譁然，認為此舉將讓這所百年學校消失，家長今晚將召開家長委員會，要求教育處重新評估唐榮國小最適合的發展與走向。

家長表示，唐榮辦學優異為公認的優秀學校，新生人數每年穩定在2班以上，教育處規劃未來剩6班，班級數減少代表學校教師編制改變及教學資源減少，會對學生學習及教師教學產生立即性的衝擊。

屏東縣教育產業工會理事長陳建宏表示，今年總量管制公告的學校裡並沒有唐榮國小，縣府只以一紙公文要求學校新生減班，行政上有瑕疵。

屏東縣議員李世斌也在臉書（Facebook）發文聲援，指「百年學校守不住，屏東還有什麼進步？」他向縣府提出訴求，讓唐榮國小班級數編制維持2班，招生持續有進步空間。

對於家長的極力抗爭小一減班，教育處副處長楊英雪表示，由於少子化，縣府以總量管制確保每所學校能安全的永續發展，包括管制大校的班級數，確保小校有學生。

楊英雪說，今年屏東市的新生只有1071人，只能編37班，屏東市有21所國小，如果沒有總量管制，將很可能有學校招不到1個班級數，唐榮國小限制為1班，是希望保障基本學區內學生，而如果明天的報到人數的確超出1班，教育處也會讓唐榮設2班。

屏東大學教育行政研究所長劉鎮寧表示，實驗小學對唐榮國小永續發展是最好的走向，縣府在實施小一新生縮減為1班的同時，應該同步搭配啟動實驗小學。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，縣府是規劃唐榮國小為實驗小學，並且公辦公營，但被學校老師在校務會議中否決，110學年將不會實施，不過，未來唐榮仍然可以提計畫。