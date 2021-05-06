五月感恩謝母親 高英傳愛學生拍照記錄家人溫馨時刻

高英工商在母親節前夕舉辦「溫馨五月高英傳愛活動」，鼓勵學生發揮創意，透過拍攝相片記錄與家人珍貴溫馨的美好時刻。經過學校臉書及粉絲團上的海選投票，今天在眾多照片稿件中選出前三名及佳作，每一張照片都充滿愛。

高英工商校長陳德松表示，孝親是中華傳統文化的精髓，無論時代如何變遷更迭，孝道的精神永遠存在。百善孝為先，學校多年來榮獲品德教育績優學校，辦學精神首重品德教育，而品德最重要的根基源自於家庭教育，其中「孝道」便是養成健全的人格發展的重要因素，更是培養孩子誠實、寬容、謙讓、感恩的處世態度。

為了推廣感恩母親節活動，高英輔導室特別企劃「溫馨5月高英傳愛活動」，學生踴躍參與，也學會懂得孝順不能等待，愛更要及時說出口，並適時留下溫馨美好的那一刻。參賽的照片主題及元素需具有「感恩」、「溫馨」，可以加上適度的美編，考驗學生們的創意及巧思，並透過網路平台的海選拉票，促進同學、師生與校友間的良好互動。第一至三名得獎學生是潘澤亞、孫宇慶與董育綸。