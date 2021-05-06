姪子讀國中一班只剩30人 老學長嘆少子化嚴重：比以前少900多人

美國中央情報局預估，今年台灣會是全球227個國家/地區中生育率最低，「少子化」問題再度受到國人關注。有位網友分享他正就讀國一的姪子，一班只有30名學生，共13個班，和以前一個班50人、26個班相比，每個年級少了將近千人，讓他不禁直呼「太可怕了吧」。

一位網友在批踢踢八卦板發文，表示：「我聽我哥講的啦！他兒子國一，一班只有30人，13個班，教室突然變得很寬」，原po回憶他以前學生時期也是同一間國中，一班50人，一個年級26個班，等於現在一個年級就少了「50x26-30x13=910人」，全校少了近2,730人，令他感到相當驚訝。

貼文引起網友紛紛回應，「以前座位都擠到教室門邊了，垃圾桶就在身後」、「我國小以前35人現在剩一半，班級還少兩班」、「小學時1班快50人，1個年級18班，現在1班2x個，6班」、「我六年級生（60幾年次），以前真的人多熱鬧，畢冊超級厚的一本」、「我當過17人的國二班導師」、「接下來就是學校一間一間關，一堆流浪教師」、「過幾年剩10人一班」。

也有人表示「10年前剛入學就剩大概30了」、「現在少子化，班系都變成小班制，走精緻化教學」、「81年次國中38個，19個班」、「我88年次，班上也30個，沒少人啊」、「台灣才多大，空間資源夠分才好」、「如果教育資源沒有縮水，30人的班級會比50人的班級享受到更多資源」。