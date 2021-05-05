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國小志工「阿季茶葉蛋」 母親節出鍋做公益助腦麻病童

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市小港區桂林國小家長會總幹事張瓊月滷的茶葉蛋，有著滷香、茶香與蛋香。高雄市教育局提供
高雄市小港區桂林國小家長會總幹事張瓊月滷的茶葉蛋，有著滷香、茶香與蛋香。高雄市教育局提供

高雄市小港區桂林國小家長會總幹事張瓊月，擔任學校志工長達16年，長年用滷茶葉蛋布施行善，用一顆10元的「阿季茶葉蛋」，幫助植物人與腦麻病童募款。她滷的茶葉蛋香味四溢，入喉回甘，吃過的人都念念不忘。5月9日母親節當天，「阿季茶葉蛋」將在小港區桂平街38號滷到出鍋，所得全部捐出做公益。

張瓊月特別調配秘方製作的茶葉蛋，褐色飽滿的茶葉蛋出鍋時，上面還舖著熬煮過的茶葉。大家都讚茶葉蛋好吃，請她打出招牌來賣，解大家嘴饞。

張瓊月原為家管，因孩子就讀桂林國小時加入家長會志工行列，並擔任總幹事，但現在3個兒子早都大學畢業、就業，她還是桂林國小家長會的總幹事。就這樣一做就是16年，被師生喻為永遠的總幹事志工。

張瓊月秉持助人最樂，常出錢出力，大家稱她「阿姐」，都知道「阿姐」滷製的美味茶葉蛋很吃，台語叫久了，就變成了「阿季」的茶葉蛋。

多年前為幫助創世基金會植物人與老人募款，張瓊月決定拿出滷製茶蛋黃的看家本領，有名師的指導，加上特殊的滷包，慢火熬煮，每次一滷就4、5百顆。好吃的茶葉蛋一傳十，十傳百，一下子就被買光，所得全部捐給創世。這樣一做多年，除了幫助植物人，現在也將觸角延伸至幫助腦麻兒童，主要是曾看見病童無依無靠，讓她相當難過，決定以自己微小之力，幫助更多病童。

桂林師生說，「阿季」的茶葉蛋很香，連蛋黃也入味，與外面賣的茶葉蛋完全不同，有著滷香、茶香與蛋香。

張瓊月為幫助屏東磐石慈善基金會腦麻等病患，今年5月9日母親節當天，「阿季茶葉蛋」再出鍋做公益，就在小港區桂平街38號火鍋店前，每顆茶葉蛋10元，歡迎大家一起來做公益，全部所得捐出幫助腦麻病童。

高雄市小港區桂林國小家長會總幹事張瓊月，擔任學校志工長達16年，長年用滷茶葉蛋布施行善。高雄市教育局提供
高雄市小港區桂林國小家長會總幹事張瓊月，擔任學校志工長達16年，長年用滷茶葉蛋布施行善。高雄市教育局提供


茶葉蛋 植物人

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