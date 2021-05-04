小二數學題見「兩行英文字」爸爸看不懂崩潰：整家長的嗎？

家長總期盼小孩能夠把成積顧好，因此時不時都會特別叮嚀作業，不過有家長卻崩潰，小學老師出了一道題目，「連國三的大女兒看了都愣住」，家長也直呼才小二而已，出這麼難的題目題目，「是要整家長嗎？」，引起網友熱議。

一名爸爸在「爆怨2公社」發文表示，忍了好幾天，終於出來抱怨老師給自己小二生小孩出的題目有多難，「連我國三的大女兒聽了都愣了一下」，老師出的題目為「AxB=C、C+D=E、AxB=C、D-C=E」，要學生們「看右邊的公式，寫出左邊的問答題題目」。

老師要學生看右邊的公式，寫出左邊的問答題題目，但很多人看到都傻了。 圖／爆怨2公社

這題目也讓爸爸崩潰抱怨，「真懷疑現在小朋友作業，到底是出給小朋友的？還是要整家長的？時不時就出一些怪招！」，他也想問一下大家看到題目的感想，「我總覺得小二出這作業太難了！」，爸爸也舉例解答如一包糖果有5顆，妹妹有3包糖果，媽媽又給他4顆，請問妹妹有幾顆糖果？」。

此文一出網友也紛紛留言，「整家長的...不用懷疑...因為親子互動理論」、「作業不是一直都是在整家長的嗎」、「昨晚看了兒子的數學，算到火大」、「覺得太難了吧」、「我覺得對二年級的小孩來說很難，孩子一定會不懂為什麼要用ABC去解題」。

但也有網友認為，「其實，上課有認真聽的，都會做」、「現在的數學，跟父母那時候唸的數學，算法都不太一樣」、「我覺得很好，小孩不會也沒關係，可以訓練邏輯和思考的能力」、「現在都是這樣了，多做題目熟能生巧了啦加油」。

也有其他家長表示自己小孩也讀小二，目前的確在學「+-*混合運算（用2個步驟完成），而非大人想的代數」，他也提供自己的解答為，「如：1盒蛋10顆，媽媽買了2盒，做蛋糕用掉5顆，還剩幾顆？10*2=20、20-5=15」。