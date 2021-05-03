聽新聞
test
0:00 / 0:00
松山慈祐宮頒發獎學金 2700學子受惠
台北松山慈祐宮日前頒發獎學金給二千七百名高中、大專生，就讀中華科技大學資管系的曾同學說，要拿獎學金付下學期的書籍費，幫女兒領獎學金的林媽媽則說，獎學金來自信眾的捐獻，會鼓勵女兒捐出部分獎金做公益。
林媽媽說，獎學金是女兒用功學習的鼓勵，會交由她使用；但感念女兒從小在松山慈祐宮書法班上課，加上姨婆是信眾，全家都知道獎學金是來自大家「做好事」的善念，因此會鼓勵她捐出部分，「不管多少錢，只要她願意，就能將收到的善念繼續傳遞出去」。
廟方表示，像林媽媽這樣的家長不少，每次頒發獎學金，總會有家長叮嚀孩子領完獎學金後要去廟裡拜拜添油香，感謝媽祖庇佑與信眾的祝福，延續這段「善的循環」。
松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，松山慈祐宮的獎學金以照顧十三街庄的在地子弟為主，只要設籍逾半年、課業成績八十分以上的高中生、大專生就能申請，每次可領獎金、獎狀、狀元米，低收入戶會加碼獎金，每年兩次申請，每次會有二千多人申請，一年約發出一千五百萬元，「希望這些錢能幫助學生，鼓勵他們繼續用功唸書」。
陳玉峰強調，松山慈祐宮秉持媽祖濟世救民精神，投入公益、教育活動，除了發獎學金，今年也將於農曆媽祖聖誕日捐贈多樣醫療器材給三軍總醫院、台北市立忠孝醫院，以及水箱車、救護車、防水隔離衣等給北市消防局。
此外，松山慈祐宮今年協辦「第三屆好讀周報手繪報大賽」，以「永續發展的環境保育」為題，鼓勵參賽者關心環境，提出建言，歡迎國小四年級以上至高中職學生報名，詳情可上聯合學苑查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言