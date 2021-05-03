屏市唐榮國小減剩1班 ELLA臉書為學校打氣

辦學優良的屏東市唐榮國小近日接獲通知，8月新學年起國小1年級從2班減為招生1班，家長看國片「聽見歌 再唱」有感而發「心情沉重」，片中女主角ELLA留言為學校打氣。

唐榮國小位於屏東市中山路。今年的2班畢業班上週五去看現正熱映的國片「聽見歌 再唱」，陳姓家長臉書PO文表示，「孩子們都很開心，我則是越看越沉重，因為我們學校面臨減班的危機，別人的學校減班是因為少子化招生不足造成減班，唐榮國小明明是一所招生正成長的學校，卻突然來一紙公文要我們只能招生一個班級？」陳姓家長說，「一個年級一個班，感覺走向電影的情節，…被要求減班的標準是？不知道？」

PO文引來片中女主角ELLA陳嘉樺留言關心表示，「老師們，辛苦了，加油！只希望一切都有妥善的處理方式，謝謝你們為孩子們的付出與堅持，我在心裡會為你們祈禱。」

副縣長吳麗雪今天表示，唐榮國小正規畫朝公辦公營實驗小學努力，請各界不用擔心。縣政府教育處說明，由於屏東市是大學區制，因此市區有10所國小及9所國中採總量管制，讓學校有基本學區的學生能均衡發展。唐榮國小自110學年度起至115學年度，設籍基本學區學生數逐年遞減，自110學年度起總量管制學校新生班級數為1班，逐年調降。

教育處表示，縣府訂定「屏東縣國民中小學學區劃分及總量管制辦法」，110學年度計有39校控管招生數，避免造成各校招生不均衡及教育資源不公現象。

教育處表示，屏東縣目前有屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、內埔鄉、高樹鄉等6鄉鎮市國中小，新埤鄉及鹽埔鄉全鄉國小，以及草埔、建興國小已實施大學區制，全縣共16所國中、112所國小，計128校實施大學區制。

依唐榮國小網站上提及校史始於日治時代，從屏東市公所地方誌記載，1896年即在現址媽祖廟旁設校，名為國語學校，是屏東首學。二次世界大戰末期，學校因駐紮日軍引來盟軍轟炸，學校斷垣頹壁變成一片廢墟。

台灣光復後教室未修復，學生又到「榮國民學校」就讀，學校暫且停頓。至民國38年，當時的工業鉅子唐榮、唐傳宗父子，為使學校繼續培育人才，捐資興學，將破壞校舍重建，於40年2月竣工，學校再度重新開始運作。