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無塵黑板好健康 新北汐止近百年東山國小環境更好

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員廖先翔媒合汐止扶輪社，協助東山國小更新無塵黑板，讓老師、學生都有更好的學習環境。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員廖先翔媒合汐止扶輪社，協助東山國小更新無塵黑板，讓老師、學生都有更好的學習環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止東山國小是森林小學，校齡已經93年了，為了讓孩子們學習環境更好，新北市議員廖先翔再次媒合汐止扶輪社，協助學校更新無塵黑板，這學期一到六年級的教室全都更新完畢，揮別粉筆揮，讓老師、學生都有更好的學習環境。

市議員廖先翔指出，去年汐止扶輪社有詢問各個學校有沒有需要協助的地方，那東山國小提出了兩項，一個是樂器的汰換另外一個就是無塵黑板，樂器去年換了，而無塵黑板則是由先翔跟扶輪社合作，一併將東山國小的教學設備改善。過去的黑板擦拭的時候會有粉筆灰，對老師、學生的健康多少都會有影響，所以，汐止這幾年陸陸續續幾間學校的黑板都換成了無塵黑板，包括崇德國小、長安國小，現在東山國小也將六個年級的教室也都全都汰換成現在比較新型的無塵黑板。

這學期全都更新完成，孩子們擦黑板不必再吸粉筆灰，水溶性粉筆寫起來一樣清楚，不過，用這水板擦一擦就掉，沒有以前傳統的粉筆灰，無毒水擦黑板，兼顧環保也照顧師生健康。

東山國小校長林秀雲表示，東山國小因為比較老舊、校齡已經93年了，所以，我們的教室裡面用的是傳統黑板，老師、學生在使用上面都會有一個很大的困擾就是就是會有很多的粉筆灰，容易造成呼吸道的不舒服，換了這種水擦黑板，老師學生在使用上就很開心，也更健康。

汐止 新北

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