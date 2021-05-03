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台東大學音樂會 向殉職飛官及太魯閣號事故傷亡者致意

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東大學音樂系明晚辦音樂會，將向殉職飛官及太魯閣號事故傷亡者致意。圖／取自東大管弦樂團粉絲頁
台東大學音樂系明晚辦音樂會，將向殉職飛官及太魯閣號事故傷亡者致意。圖／取自東大管弦樂團粉絲頁

台東大學音樂系管弦樂團、合唱團及台南應用科技大學明晚7點半將在文化處藝文中心演藝廳辦「音姿煥發．管弦齊鳴」音樂會，原訂合作演出的國防示範樂隊因近日新冠肺炎疫情擴大，無法參加。其中將以東大名譽博士蕭泰然創作曲「來自福爾摩沙的天使」，向「台東空軍志航基地演訓失事」與「台鐵太魯閣號事故」的傷亡者與親屬致上慰問之意。

音樂會曲目包含柴可夫斯基「睡美人組曲」、莫札特「天上母后」、貝多芬第二號D大調交響曲及楊耀彰編曲的「原住民組曲」。

上半場先由東大管弦樂團演奏台灣知名作曲家、台東大學名譽博士蕭泰然的「來自福爾摩沙的天使」，以及貝多芬代表作品第二號D大調交響曲。

下半場則推出柴可夫斯基「睡美人組曲」，接著由東大、南應大合唱團聯合演出莫札特的「天上母后」及楊耀章的「原住民組曲」，其中收錄許多原住民傳統音樂，再以全新的管弦樂詮釋原住民風格。

原住民 台東 交響曲

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