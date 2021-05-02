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少子化停辦 白冰冰母校基隆月眉國小吹熄燈號

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市月眉國小吹熄燈號，下學年停辦不再招生。學校6月5日舉辦「校友回娘家」活動，廣邀校友返校。記者邱瑞杰／攝影
基隆市月眉國小吹熄燈號，下學年停辦不再招生。學校6月5日舉辦「校友回娘家」活動，廣邀校友返校。記者邱瑞杰／攝影

基隆市月眉國小吹熄燈號，下學年停辦不再招生。全台有5所月眉國小，基隆月眉師生將走訪台中、嘉義縣月眉國小交流，花東2校考量車程未成行。月眉國小6月5日舉辦「校友回娘家」活動，廣邀校友返校。知名藝人白冰冰也是校友，因當天已排定工作，將預錄影片參加。

基隆市政府教育處表示，月眉國小今年8月1日停辦之後，校地將朝向「實體社區大學」方向規畫，希望能發展成全齡化社區大學，提供市民更全方位、多元終身學習據點。

月眉國小1964年創校，早年因為學區礦業興盛，人口眾多，全盛時期學生人數近千人。知名校友除了白冰冰，音樂製作人林垂立、「流氓教授」作者林建隆也是月眉國小畢業生，兩人已允諾出席校友回娘家活動。

教育處長林祝里說，隨著礦業沒落人口外移，加上少子女化趨勢衝擊，月眉國小學生人數下滑。目前全校有44名學生，扣除今年畢業的12人，一到五年級32名學生，下學年將依家長意願安置中興國小。月眉國小57年校史相關資料，也會移往中興國小保存。

月眉國小校長賴鴻吳表示，全台5所月眉國小10年前曾歡聚一堂，學校即將停辦，本月26、27、28日特地安排3天行程，先後走訪台中市后里區月眉國小、嘉義縣新港鄉月眉國小交流，讓月眉國小學生再次歡聚一堂。

月眉國小6月5日舉辦校友回娘家活動，賴鴻吳邀請所有月眉國小畢業的學生回到母校，追憶昔日時光，見證母校轉型成實體社區大學。

基隆市月眉國小吹熄燈號，下學年停辦不再招生。學校將安排學生本月底走訪中市、嘉縣月眉國小交流。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市月眉國小吹熄燈號，下學年停辦不再招生。學校將安排學生本月底走訪中市、嘉縣月眉國小交流。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市月眉國小吹熄燈號，下學年停辦不再招生。學校6月5日舉辦「校友回娘家」活動，廣邀校友返校。記者邱瑞杰／攝影
基隆市月眉國小吹熄燈號，下學年停辦不再招生。學校6月5日舉辦「校友回娘家」活動，廣邀校友返校。記者邱瑞杰／攝影

基隆 社區大學 嘉義

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