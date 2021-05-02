基隆月眉國小8月熄燈 6/5邀校友「回娘家」

受到少子化等因素影響，基隆市月眉國小8月1日熄燈，校方將於6月5日舉辦校慶「校友回娘家」活動，除邀請傑出校友返校重溫當年回憶外，也歡迎民眾一同參加。

市府教育處長林祝里今天表示，月眉國民小學成立於民國53年，校址毗鄰舊礦坑遺址及月眉山名勝景點，育人無數，全盛時期學生人數近千人，藝人白冰冰、音樂製作人林垂立、「流氓教授」作者林建隆都是基隆月眉國小校友。

林祝里指出，隨著礦業沒落、社區人口外移，及少子女化衝擊，月眉國小將於8月1日起停辦，現有44名學生，扣除將畢業的學生後只剩32名學生，依家長意願安置於中興國小，提供雙語學校絕佳師資與教學環境。

林祝里說，月眉國小長達57年的校史資料，也會在中興國小妥善保存，月眉國小校地未來則朝向「實體社區大學」方向規劃，發展「全齡化社區大學」，提供基隆市民更全方位多元終身學習。

林祝里表示，月眉國小將於6月5日舉辦校慶「校友回娘家」活動，台語流行音樂製作人林垂立、「流氓教授」作者林建隆也將出席，歡迎所有和月眉國小有共同記憶的市民一同參與。