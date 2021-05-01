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五股成州國小百年校慶 觀鷹銅雕鼓勵學子聰明勇敢

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
五股成州國小百周年校慶，不具名校友送給學校2座觀鷹銅雕，期勉學子奮力向學、聰明勇敢，新北市長侯友宜今出席揭幕典禮。記者江婉儀／攝影
五股成州國小百周年校慶，不具名校友送給學校2座觀鷹銅雕，期勉學子奮力向學、聰明勇敢，新北市長侯友宜今出席揭幕典禮。記者江婉儀／攝影

新北市五股成州國民小學100周年校慶慶祝大會今日舉行，此次校慶中，一位不願具名陳姓傑出校友與觀音山金土地公廟共同捐資打造2座觀鷹銅雕，期勉學子奮力向學、聰明勇敢，一展長才。市長今侯友宜現場送上百周歲生日祝福，並與貴賓共同為校內兩座「觀鷹銅雕」進行揭幕。

成州國小創立於民國10年，迄今屆滿100年，校長王淑玲表示，學校今年以「百年有成 州際揚昇」為主題，秉持傳承、永續、共好三大理念，規劃一系列校慶活動，包含觀音山成州文史科學館揭幕活動、親師生踩街、兒童才藝發表嘉年華及校慶慶祝大會等各項活動，邀請全校親師生、校友與社會各界參與成州百年榮光，分享百年校慶喜悅。

市長侯友宜表示，成州國小是新北市觀音山下的百年小學，周邊擁有豐富自然與人文資源，是新北市唯一一所建置溼地學習情境的學校。學校很用心地將穿堂營造成類溼地教學環境，結合語文、自然、人文與藝術等領域推動溼地特色課程，此外在環境教育、語文競賽、英語推動及體育競賽等都有優異的表現。創校百年間育才無數，感謝許多傑出校友支持母校的發展，也感謝歷任校長、教職員工多年來的努力，與家長會、地方仕紳的協助，攜手打造優質校園。祝福成州國小越來越好，孩子們能適性發展，像今天揭幕的觀鷹銅雕一樣展翅翱翔。

新北市教育局表示，成州國小一直以來以「健康快樂聰明勇敢，合作不息前瞻精緻」為願景，努力營造五心級學校：學生歡心、教師用心、家長放心、校長專心、社區同心的學習型優質學校；期望藉著校慶活動將學校的特色讓更多人瞭解學校，士農工商各領域的傑出校友和家長們一起成就孩子，共同推動成州國小邁向下一個卓越百年。

五股成州國小百周年校慶，不具名校友送給學校2座觀鷹銅雕，期勉學子奮力向學、聰明勇敢。記者江婉儀／攝影
五股成州國小百周年校慶，不具名校友送給學校2座觀鷹銅雕，期勉學子奮力向學、聰明勇敢。記者江婉儀／攝影

侯友宜 教育局

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