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音樂人李正帆移居台南左鎮 為偏鄉光榮實小創作校歌

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
知名音樂人李正帆移居台南左鎮，為當地光榮實小創作校歌，校長蔡坤良（右）頒給他「金曲貢獻獎」。記者吳淑玲／攝影
知名音樂人李正帆移居台南左鎮，為當地光榮實小創作校歌，校長蔡坤良（右）頒給他「金曲貢獻獎」。記者吳淑玲／攝影

知名音樂製作人李正帆今年2月初移居台南左鎮，住在菜寮化石館山上，愛上當地自然生活，與質樸居民結成好友，還受山下全台唯一的化石小學「光榮實小」校長蔡坤良邀請，在52周年校慶創作校歌，今天邀請第一屆校友三代同堂合唱發表，李正帆說，第一次知道台灣有曾經挖出長毛象的地方，受上這裡的人事物，每天創作靈感源源不絕，20多年前曾經要成立合唱團的想法，應該要回到左鎮實現。

李正帆說家住在台南大橋，是永保安康兩個車站的中間，但他在台北做音樂30多年，因在善化區開業執醫的三姊、三姊夫，左鎮區榮和里買一片山坡地，他一看後大吃一驚，彷佛久藏心中的桃花源出現了，今年2月9日移居左鎮。他認識都是純樸的農夫，眼神透露非常純粹的靈魂，他心想「早該回來了」。

李正帆到左鎮後每天看到花鳥樹木和人，都讓他非常的快樂，帶給他很多的創意，山下的光榮國小，更讓他不敢相信這是一所小學，因為是在化石館裡面，校長蔡坤良提到心願希望這首學校要有一首校歌，當天晚上就完成了。後來遇到導演林福清，他很早拍電影希望大家愛左鎮自己的故鄉，碰面後一見如故，林福清完成的校歌的第二段台語歌詞。

李正帆說，菜寮和左鎮充滿神奇，是台灣一個挖出長毛象的地方，有宗教及人文物產的豐富性，最照顧他的兵家大哥，喜歡壓咖啡與人分享，把他當成家人，兵大哥是光榮國小第一屆校友，就想到應該讓校友唱校歌，看到第一屆校友阿嬤帶著孫子，騎著沙灘車從山上出來，非常感動，校歌希望帶他們回到小時候的記憶，三代同堂一起唱。

「這裡充滿無條件的愛」，李正帆說，以前寫了幾十年很商業的歌，但賣了的意義又如何，和自己的內在和土地連結的震動並不那麼強烈，他回來左鎮後看著這個豐富和奇妙的地方，真正住在這裡才能夠感受到，每天日出日落和月亮就像在仙境，在左鎮好像把人生重新過一遍，重新找回不曾有過的童年，有人告訴他當地雞絲菇是人間美味，要半夜戴頭燈去採，太慢就會被蟲吃掉，這些美好的事情太妙了。

光榮實小校歌「清晨金色陽光，照在我的身上，彎腰的芒果樹叫我快快長大，鯨魚看我踢足球，長毛象陪我吃便當，溪谷裡的貝殼和小青蛙，大夥兒一起唱呀、唱吧！這是最美的人間天堂。光榮實小，小時榮光，長成大樹，更不會忘。」

李正帆創作「最浪漫的事」、「求婚」等膾炙人口音樂，「寧夏」一曲更是風靡中國大陸，今天卻來到台南偏鄉左鎮光榮實小創作校歌，校長蔡坤良說是奇妙的緣分。李正帆與校友在農舍練唱過程的照片，在臉書打動新加坡畫家畫下來，學校製成拼圖當感謝狀。

今天發表會由52年前創校第一屆六年級校友及一年級校友同台演唱、祖孫三代一起参與練唱。校友間彼此都有親戚或鄰居關係。今天上台演唱的第一屆校友有兵氏家族及葉氏家族，都是西拉雅平埔族人。

知名音樂人李正帆移居台南左鎮，為當地光榮實小創作校歌，今天與第一屆校友合唱發表。記者吳淑玲／攝影
知名音樂人李正帆移居台南左鎮，為當地光榮實小創作校歌，今天與第一屆校友合唱發表。記者吳淑玲／攝影
知名音樂人李正帆移居台南左鎮，為當地光榮實小創作校歌，今天下午發表。記者吳淑玲／攝影
知名音樂人李正帆移居台南左鎮，為當地光榮實小創作校歌，今天下午發表。記者吳淑玲／攝影
知名音樂人李正帆移居台南左鎮，為當地光榮實小創作校歌，今天與第一屆校友合唱發表。記者吳淑玲／攝影
知名音樂人李正帆移居台南左鎮，為當地光榮實小創作校歌，今天與第一屆校友合唱發表。記者吳淑玲／攝影

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