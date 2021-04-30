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缺雨水土芒果大減產 萬合國小親子今共製珍貴芒果青

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣萬合國小親子到校打土芒果以製作芒果青。記者簡慧珍／攝影
彰化縣萬合國小親子到校打土芒果以製作芒果青。記者簡慧珍／攝影

五一勞動節連假今天開始，彰化縣二林鎮萬合國小舉辦校本課程成果展「走訪萬合好滋味」，邀請家長陪伴子女製作「檨仔青」、陶藝。種籽盆栽課程，今年雨水稀少，校內芒果樹結果不但晚熟又產量大降，今天只採收約200顆土芒果，跟過去採收200台斤不可同日而語。

萬合國小學童僅45人，今天家長36人到校，上午先做種籽盆栽，親子使用社區和校園找得到的花卉、果樹種子，例如西施柚、蒲葵、羅漢松種子，種在學童先前陶藝課燒製的花器內，接下來家長和學童先從20棵芒果樹打下約200顆土芒果（土檨仔）製作芒果青（檨仔青）。

今年雨水稀少，萬合國小20棵芒果樹不但延後一個月結果，產量遽減，顆粒也小，平均每顆約3公分，重量和外形縮水快一半。家長和學童分組，一組先捏陶，集中送到窯爐燒製，另一組洗切和醃製，親子手做陶藝和醃「檨仔青」，萬合國小培訓小小解說員，學童也為家長解說社區地圖；家長和孩子輪流手做課程和導覽課程，都非常開心。

「檨仔青的味道酸酸甜甜，吃起來有『心情輕鬆』感覺。」第一次製作芒果青的吳姓學童表示，製作方式很簡單，切成小片，放入塑膠袋加糖醃漬，放進冰箱幾天就可以吃，以前他吃過，今天是他親手做，一定更好吃。

校長陳金鍠說，萬合國小位在農業區，周邊有水稻、蔬菜、果樹，學校教師規畫校本課程融入水果蔬菜，學生捏陶學習一技之長，陶器植入種子，學習盆栽組合和善用容器，製作芒果青則是教導學童運用現有天然材料，珍惜生活環境的資源。

芒果

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