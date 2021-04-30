小二生寫「不洗澡」可省水被老師打X 網友酸：符合台灣教育

台灣面臨罕見的乾旱，各地水情吃緊，部分縣市也限制供水，大家開始集思廣益該如何省水，就連小學生也發揮想像力。一名女網友在臉書分享國小姪子的功課，當中有一題題目是要學生寫出省水的方法，沒想到姪子直接了當的答案卻被老師打了叉，讓網友們看了也笑說「怎麼會給錯呢？」

原PO在臉書「台北之北投幫」貼出姪子的功課照片，裡面有一題問道「請寫出一個節省用水的方法？」姪子簡單寫了三個字「不洗澡」，沒想到卻被打叉，老師還用紅筆在「節省」兩個字旁邊畫上紅線，意指洗澡不算是省水的方式。原PO哭笑不得的說「這次的考卷，沒想到網路笑話真實發生在我小姪子，小學生2年級，他還很認真的想很久，哈！」

貼文一出讓許多網友為孩子抱不平，「怎麼就不對了？要是我就跟打x的老師辯論一番」、「我覺得沒錯啊」、「嚴格來說不能說他錯啊」、「這最省水」、「小朋友回答得很好」、「這種送分題，寫得出答案又不偏離太多，很難理解老師打X的用意」、「我覺得ok啊，為何一定要寫一些教科書的答案」、「符合台灣的教育，死讀書、要標準答案」。

不過也有人幫老師說話，「不洗澡的確能省水，打×意思是不鼓勵不洗澡」、「應該是說不洗澡本來就錯誤的，小孩子本來就要有正確觀念，別再誤導小孩子了」。