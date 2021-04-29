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台達捐淨零耗能建築 那瑪夏民權國小附設幼兒園動土

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
那瑪夏民權國小附設幼兒園今天宣布動工。圖／台達電子文教基金會提供
那瑪夏民權國小附設幼兒園今天宣布動工。圖／台達電子文教基金會提供

台達電子文教基金會2009年莫拉克風災過後，協助重建高雄那瑪夏民權國小，打造出全台首座淨零耗能綠色校園，近期獲得美國綠建築LEED既有建築白金級認證。台達基金會今年進一步捐建那瑪夏民權國小附設幼兒園，今天宣布動工，未來空間每班可容納20人，總就讀人數可達60人。

今天由台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊、台達永續長暨發言人周志宏等主管出席，同時邀請高雄市政府秘書長楊明州、高雄市政府教育局長謝文斌、那瑪夏民權國小校長打亥．伊斯南冠．犮拉菲、九典聯合建築師事務所創辦人郭英釗等人蒞臨，與部落民眾和幼兒園小朋友一同參與開工典禮。

台達創辦人暨基金會董事長鄭崇華表示，重建後的那瑪夏民權國小除了獲得LEED白金級綠建築的認證，更預計在年底成為台灣第一棟LEED Zero「淨零耗能」認證的零碳建築。該校不僅是座小學、也是避難中心，過去10年已累積協助逾6000人次於風災期間避難，讓孩子們能夠「離災不離鄉」，在節能安全的綠建築中學習。

鄭崇華說，民權國小啟用後就讀學童逐年成長，基金會也進一步捐建那瑪夏民權國小附設幼兒園，讓原來鄰近河床的幼兒園班級能有更安全的學習環境。並且同樣委託九典聯合建築師事務所郭英釗規畫設計，打造兼融原民文化、環保節能、生態教育、防災避難等多重意涵的綠色友善空間，期許下一代能在更健康、節能的綠建築裡安心成長。

台達創立至今滿50周年，今年展開一系列「節用厚生」倡議，「節用」指對能源的珍惜，「厚生」則是厚待萬物與環境，本次捐建的那瑪夏民權國小幼兒園，即是節用倡議之一。那瑪夏民權國小運用許多順應當地氣候的被動式節能設計，活用山上充足日照裝設太陽能光電系統，更配合台達建置的能源管理系統及先進儲能設備，不僅相較同等規模校舍節能成效高達93%，自2015年至2017年起達成「淨零耗能」（Net Zero）境界，取得台灣最高等級的EEWH鑽石級綠建築，近期更獲得美國綠建築LEED既有建築白金級認證，也預計將於年底取得LEED Zero「淨零耗能」認證，將是國內第一棟達到此高標的零碳建築。

綠建築 那瑪夏 幼兒園

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