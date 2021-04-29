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我就怕被罵啊！弄破作業簿大班女娃「神復原」 網朝聖狂讚：太有才

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽抱怨女兒弄破作業簿封面，竟拿她的筆記本「手繪」一張新的。 圖／翻攝自爆怨2公社
媽媽抱怨女兒弄破作業簿封面，竟拿她的筆記本「手繪」一張新的。 圖／翻攝自爆怨2公社

小朋友犯錯時害怕父母責罵，常會突發奇想做出有趣的補救措施，讓大人們哭笑不得。有位媽媽抱怨，女兒不小心弄破作業簿封面，竟天真以為自己畫一本就好，讓她看了好氣又好笑，網友看到小朋友「神還原」技巧，不禁讚嘆「太有才了」！

從媽媽貼出的照片可看出女兒盡力還原「國語作業簿」各項細節，草綠色邊框、念ㄅㄆㄇ的小朋友與鳥，甚至連「5行10格」的簿本格式都努力標註上去，連媽媽看到都忍不住先「深呼吸一下」，崩潰喊「以後封面破了都不用擔心了」、「還知道要用我的筆記本畫，這樣可以一頁一頁翻，比較像作業簿」，直呼女兒才大班而已，到底是誰教她這招的。

小朋友充滿童趣的自製封面立刻吸引大批網友朝聖留言，稱讚「畫得很好」、「真是太有才了」、「有繪畫的天份」、「我覺得超級厲害欸，整個重點都有抓到」、「大班這樣超強的」。有人則認為小朋友會試著解決問題，非常值得鼓勵，「換個方向想，他補救了，沒有擺爛」、「聰明，會解決問題」、「很棒啊！馬上有替代方案」、「厲害！這麼小就有這種危機處理意識，並付諸行動」、「我也畫過欸，小時候怕被罵」。

媽媽後續補充這本作業簿雖然是國小的，但幼稚園老師會拿來出作業給小朋友練習寫注音符號，封面是女兒趁她不注意時默默畫好，國字也是自己寫的，她事先也不知道女兒會這樣把封面畫出來。

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