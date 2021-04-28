全國首見！望安、七美2離島8偏鄉學校聯合運動會

全國首見最特別的運動會，澎湖望安與七美2離島首度舉辦聯合運動會，8所國中小師生加起來總共350多名，一起同場競技、觀摩和聯歡，景象最為特別。

澎湖望安和七美兩離島鄉，總共有8所國中小，包括有七美、望安和將澳3所國中及七美、雙湖、望安、將軍與花嶼等5所二、三級偏遠離島迷你小學，今天起在七美國中和國小2校，分別展開為期2天的聯合運動會，8所國中小總共有350名師生，同場競技，離島的家長也都到場加油。

負責籌辦的七美雙湖國小校長歐德孝表示，為期2天的七美與望安2鄉8校聯合運動會，是2鄉最大的慶典之一，安排有6項師生趣味競賽與52項田徑場上賽事，今晚還舉辦有聯合運動會晚會，各校與社區都推出精彩的森巴等歌舞表演，讓運動會競技中更增歡樂景象。

台北教育大學自然科學系配合8校聯運會，還跨海規畫有科學教育五光十色風車、勇闖七美島等桌遊，讓學子在激烈競爭之餘，還可輕鬆體驗科教樂趣。

澎湖公共車船處今、明兩天還將出動南海之星交通船，來接送望安、將軍與花嶼等二、三級離島學校的師生來到七美島參賽。