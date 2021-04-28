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竹圍國小廁所大改造 省水結合濕地海洋風

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
竹圍國小將廁所進行大改造，紅樹林海洋風格特色，兼附美觀還有節能教育的特色廁所。 圖／紅樹林有線電視提供
竹圍國小將廁所進行大改造，紅樹林海洋風格特色，兼附美觀還有節能教育的特色廁所。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區竹圍國小將廁所進行大改造，配合市府教育局推行「4KR(SKR)如廁好清新」政策為提供學生清新、自在的如廁環境，學校也發揮創意打造出主題式的廁所，這次設計出不僅代表竹圍國小的紅樹林海洋風格特色，更結合了陶藝與省水裝置，打造兼附美觀還有節能教育的特色廁所。

竹圍國小主任孫德仁表示，由於竹圍國小鄰近淡水紅樹林保育區，因此廁所當中一定會有濕地生態，以溫馨明亮濕地風格，廁所入口意象有青蛙、螃蟹造型，洗手槽是溼地池的設計，而重點水龍頭改為學生作的水筆仔造型韏陶藝作品搭配省水龍頭的設計，而出水使用手轉開關之外更設計踏板水龍頭裝置，不僅發揮省水功能，更可以養成學生節能好習慣。

這次改造竹圍國小12間的廁所，不僅是，揮創意打造出主題式的廁所，更結合鶯歌陶藝教學，將學生燒陶的水筆仔作品呈現在學校的裝置當中，結合生態自然、永續環保的概念，又體驗在地豐富的生態環境，展現鄉土人文內涵的關懷，不僅讓廁所成為學生喜愛的場域，也讓孩子學習愛護得來不易的公共空間。

淡水

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