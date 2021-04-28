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高雄4所完中結盟！國中部推雙語 高中部設英語國際專班

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局舉辦「完全中學高中部英語國際專班暨國中部雙語教育」四校聯盟成果發表會。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局舉辦「完全中學高中部英語國際專班暨國中部雙語教育」四校聯盟成果發表會。記者徐如宜／攝影

高雄市教育局今天在仁武高中，舉辦「完全中學高中部英語國際專班暨國中部雙語教育」四校聯盟成果發表會。高雄市立仁武高中、瑞祥高中、林園高中、文山高中攜手拚雙語教育，109年9月起國中部推動雙語課程，高中部成立「英語國際專班」，引入大學AP課程，與大學接軌，提升高雄學子英語力與全球力。

「四校培力．雙語國際」成果發表會，由立法委員林岱樺、高雄市教育局副局長陳佩汝、致理科技大學講座教授陳超明、仁武高中校長江春仁、文山高中校長王明政、瑞祥高中校長莊訓當、林園高中校長黃碧惠等人出席，並進行雙語教育理念論壇。

文山高中學生組成的阿卡貝拉By Chance人聲樂團表演爵士曲目Just Friends暖場。四校學生並以全英文方式，進行聯合國永續發展目標（SDGs）主題發表，分別為仁武高中Green Power & Circular Economy、文山高中Climate Action Insect Project、瑞祥高中Tears of Fast Fashion Environmental Pollution、林園高中Gender Equality。

陳佩汝表示，雙語能力必須落實在生活中，除了拔尖外，普及化也很重要，才能形成城市雙語氛圍。自109學年度起，仁武高中等4校以「四校培力，雙語國際」為標語，透過共享聯盟教學資源，引入外籍專任教師，深化國中部雙語課程，讓國中學子也有提升英語能力的機會，高中部國際專班讓對外文有興趣的學子得以適性入學，同時獲得優質的雙語教育資源。

「要將英語當成使用的語言，非只是學習的語言。」致理科技大學講座教授陳超明說，台灣要成為放眼世界的「海洋國家」，若只是關起門來關心一些小確幸，那只是「海島國家」。

仁武高中校長江春仁表示，呼應2030年台灣成為雙語國家的政策，110學年度四所完中國際專班將爭取轉型為雙語實驗班，讓地區高中的學生有機會以公立學校學費，就能享受私立學校國際部的雙語資源，未來不管國內升學或出國留學皆能順利接軌。

高雄市教育局舉辦「完全中學高中部英語國際專班暨國中部雙語教育」四校聯盟成果發表會。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局舉辦「完全中學高中部英語國際專班暨國中部雙語教育」四校聯盟成果發表會。記者徐如宜／攝影
林園高中師生展現雙語教學成果。記者徐如宜／攝影
林園高中師生展現雙語教學成果。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局舉辦「完全中學高中部英語國際專班暨國中部雙語教育」四校聯盟成果發表會，並進行論壇。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局舉辦「完全中學高中部英語國際專班暨國中部雙語教育」四校聯盟成果發表會，並進行論壇。記者徐如宜／攝影
文山高中學生組成的阿卡貝拉By Chance人聲樂團表演爵士曲目Just Friends暖場。記者徐如宜／攝影
文山高中學生組成的阿卡貝拉By Chance人聲樂團表演爵士曲目Just Friends暖場。記者徐如宜／攝影
文山高中師生展現雙語教學成果。記者徐如宜／攝影
文山高中師生展現雙語教學成果。記者徐如宜／攝影

高雄市 教育局

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