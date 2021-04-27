從聽奧羽球金牌到推廣適應體育 范榮玉力推友善環境

「很多身障者不是不想運動，而是沒有一個能讓他好好運動的環境」。今年26歲的范榮玉，曾在聽障奧運摘下羽球女子單打金牌，從一名運動員到成為推廣適應體育的研究者，即便「無障礙空間」多已在各大公共場所落實，但缺乏特教知能的服務，無障礙的空間還是「大有障礙」。她說，身障者運動，就跟大家每天吃早餐一樣平凡，希望台灣的運動環境能對身障者更友善。

范榮玉先天罹患罕病「崔契爾柯林斯症候群」（又稱「下頷骨顏面發育不全症」），併發小耳症連帶影響聽力。小時候體型嬌小，力氣也差人一截，若比賽遇到高壯的對手，對方不用殺球，只要把球打得遠一點她就會輸。她得失心重，常還沒打完就在場上啜泣，但她也認命，知道身材不如人，兩條腿就跑快一點，衝得比別人更積極。

久而久之，范榮玉發現哭不能解決問題，但球可不是打可憐牌，輸多了甚至會習慣輸的感覺。

「不要想著贏」，范榮玉笑著說，雖然很難要求自己在比賽時放鬆，但心理素質慢慢累積，教練也曾告訴她，「不要以為你跟別人不一樣，就可以輸得很應該」一語點醒夢中人。

范榮玉表示，教練對她的指導、心理素質的建立比傳承球技還要多很多，會特別要求她在面對困難、失敗時要更堅強，也成功穩定下她那「好想贏」的心。

一路穩紮穩打，范榮玉成功摘下聽奧羽球金牌，而在現實生活中，她也是一位高材生。國高中讀得都是體育班，家人對她也有高要求，每回考試都要力拚第一名，高中那年，她繁星錄取台灣師範大學體育學系，因為想打球，參加比賽，大二那年她轉系，大學畢業後，她繼續充實學識，於是又念了碩士學位，還曾赴日本交換半年，但她不立志當體育老師，而是想在大學端做身心障礙運動研究。

「大家會覺得身障者運動是件值得鼓勵的事情，但身障者運動，就跟大家每天吃早餐一樣平凡」。范榮玉感慨地說，很多身障者不是不想運動，而是沒有一個適合讓他運動的環境。

范榮玉舉例，曾有一位全盲的馬拉松跑者要去運動中心游泳，但卻被服務員拒絕，但運動中心是一個平等的空間，若服務員能有更多特教知能，比如只要協助帶路，並張貼水道告示牌，就能讓環境更友善一點。