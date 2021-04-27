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高屏台中10校推科技實作示範課程 複合式教學遠距創新

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄師範大學與ViewSonic合作，發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果。記者徐如宜／攝影
高雄師範大學與ViewSonic合作，發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果。記者徐如宜／攝影

高雄師範大學與ViewSonic合作，今天發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果，由高師大校長吳連賞與ViewSonic董事長朱家良主持。這項計畫從2020年起，協助10所學校規畫科技實作課程，並結合遠距協同教學，增進跨校師生交流，解決偏鄉師資不足的問題。相隔百公里的大樹國中、桃源國中與阿蓮國中就組成「打狗大頭Y」聯盟，分享學生們遠距創新與科技實作的心得。

朱家良代表ViewSonic捐贈10台86吋智慧互動電子白板，吳連賞回贈感謝狀。國中小自造教育及科技輔導中心計畫總主持人朱耀明與副教授張美珍，以動態影片介紹「遠距教師共備、同步科技實作教學」計畫，擘畫科技教育導入複合式教學的未來願景。

參與此示範課程的10所學校，包括屏東縣的潮州國小、潮州國中、潮昇國小；高雄市的阿蓮國中、桃源國中、大樹國中、新民國小、左營國小；台中市的富春國小與石岡國小。

其中阿蓮國中、桃源國中和大樹國中共同發展「太陽能模型車」的三方遠距協同教學課程，與在富春國小與石岡國小發展的「手擲迴旋飛機」遠距教學課程，結合跨校資源，促進異地學校師生交流、提升課程樂趣。

教師們可以根據自己專長提供不同教學內容，進行跨校共備，解決偏鄉學校師資不足的問題。除了應用在跨校協同教學外，透過遠距教學方案，也能提升課堂中師生的互動。例如富春國小的「口罩減壓調節片自造」、左營國小的「AI初體驗」，以及桃源國中的「生活科技-視圖與製圖的教學」等數位互動課程，都增進了學生主動反饋和創意發想能力。

吳連賞表示，科技教育的推動透過動手實踐與設計思考的科技創新核心理念為基礎，運用數位教學創新模式幫助學校解決各種教學挑戰，進而加速落實科技教育的發展。計畫總主持人朱耀明是教育部12年國教生活科技與資訊科技的領域總召集人，今年獲聘為高師大特聘教授，實至名歸。而在目前資訊與科技教育的發展趨勢下，高師大的工教系後勢翻紅，這兩年在全國生活科技與資訊科技教師甄選中，全國缺額150人，高師大就考上80多人，也顯示教學品質大獲肯定。

朱家良強調，ViewSonic近年積極推廣全球教育科技與布署數位學習，全力支持台灣教育數位轉型。在此次合作中，協助示範學校導入ViewBoard智慧互動電子白板與myViewBoard數位教育平台，發揮教育科技解決方案的效益，未來也將協助學校發展複合式教學。

ViewSonic董事長朱家良表示，ViewSonic近年積極推廣全球教育科技與布署數位學習，全力支持台灣教育數位轉型。記者徐如宜／攝影
ViewSonic董事長朱家良表示，ViewSonic近年積極推廣全球教育科技與布署數位學習，全力支持台灣教育數位轉型。記者徐如宜／攝影
高雄師範大學與ViewSonic合作，發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果。記者徐如宜／攝影
高雄師範大學與ViewSonic合作，發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果。記者徐如宜／攝影
高雄師範大學與ViewSonic合作，發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果。記者徐如宜／攝影
高雄師範大學與ViewSonic合作，發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果。記者徐如宜／攝影
高師大校長吳連賞表示，科技教育的推動透過動手實踐與設計思考的科技創新核心理念為基礎，運用數位教學創新模式幫助學校解決各種教學挑戰，進而加速落實科技教育的發展。記者徐如宜／攝影
高師大校長吳連賞表示，科技教育的推動透過動手實踐與設計思考的科技創新核心理念為基礎，運用數位教學創新模式幫助學校解決各種教學挑戰，進而加速落實科技教育的發展。記者徐如宜／攝影
ViewSonic董事長朱家良（右）捐贈10台86吋智慧互動電子白板，高師大校長吳連賞（左）回贈感謝狀。記者徐如宜／攝影
ViewSonic董事長朱家良（右）捐贈10台86吋智慧互動電子白板，高師大校長吳連賞（左）回贈感謝狀。記者徐如宜／攝影

偏鄉學校 屏東縣

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