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世界閱讀日捐書 竹圍高中師生做公益

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
竹圍高中師生募書、捐書作公益活動，讓顏面損傷的病友獲得更多支持，以及更好的重建機會。 圖／紅樹林有線電視提供
竹圍高中師生募書、捐書作公益活動，讓顏面損傷的病友獲得更多支持，以及更好的重建機會。 圖／紅樹林有線電視提供

竹圍高中於4月23日世界閱讀日，在圖書館舉辦捐書做公益活動，邀請陽光基金會出席捐贈儀式，一同見證師生努力的成果，將所募來二手書籍贈與，響應基金會的「一起用知識創造希望」二手書募集活動，希望透過全校親師生募書、捐書作公益活動，讓顏面損傷的病友獲得更多支持，以及更好的重建機會。

竹圍高中校長呂宏進表示，募書活動於今年3月起，結合本校品德教育書展及辦理品德標語徵稿，透過全校師生、家長、社區民眾的共同參與，至今已募得約3,000餘本的各類叢書，並將部分書籍捐贈做公益。

捐贈儀式當日，學校動員部分國高中學生協助書籍的分類、裝箱及上車，陽光基金會代表洪先生也特別致贈本校感謝狀。

校長呂宏指出表示，竹圍高中重於品德教育，在圖書館前植栽觀音竹，取名竹夢園，就是以竹節的高風亮節，期許師生透過品德教育和閱讀教育的推動，建構謙遜有禮有品校園，透過捐書活動，讓親師生分享閱讀的喜樂，並將愛書的生命延續，也能讓學生習得愛物惜物、培養助人為樂的好品德。

圖書館 公益活動 淡水

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