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為地球環境奮戰不懈 三芝國中教學有巧思

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝國中「教室裡有蛇」的觀課教學，有著為地球環境奮戰不懈的精神。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝國中「教室裡有蛇」的觀課教學，有著為地球環境奮戰不懈的精神。 圖／紅樹林有線電視提供

世界地球日世界閱讀日，新北環境教育輔導團到三芝國中參訪，三芝國中特別規劃了「教室裡有蛇」的觀課教學，安排了學生對教師閱讀一段文章，老師再回送學生玫瑰的溫馨活動，期待透過環境教育與閱讀，學生們個個都能夠擁有像是著名文學中虛構人物唐吉軻德一般，有著為地球環境奮戰不懈的精神。

三芝國中校長黃中良指出，「世界地球日」新北市環境教育輔導團到三芝國中進行參訪，以行動實踐「戶外教育」，而已經實施兩年的一○八課綱，環境教育名列其中，顯示教育對下一代環境意識的重視，不過環境教育內涵包山包海，更加不是一蹴可幾，因此環教人員就如同現代的唐吉軻德，為地球環境奮戰不懈，只為留給後代子孫一個更永續、美好的未來。

環境教育包含，海洋環境汙染與保護、生物多樣性、全球暖化等11項議題，以及生態旅遊、棲地保育、綠建築、生態工法、綠色消費等9項環境友善作法，而新北環教輔導團將領著學生為環境保護努力，在環境教育中奮戰不懈。

在環境教育輔導團的參訪中，不但特別規劃了教室裡有蛇的觀課教學，更結合世界閱讀日，安排了學生對教師閱讀一段文章，老師再回送學生玫瑰的溫馨活動，三芝國中期待透過世界地球日搭配世界閱讀日的活動，讓學生們能夠在環境教育與閱讀中得到無盡的知識，更要學習唐吉軻德奮戰不懈的精神，不斷為保護地球環境而努力。

世界閱讀日 世界地球日

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