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六堆三百年屏東推出首套客家本位補充教材結合數位動畫
屏東縣府編撰全國首套以客家文化為主體的國小客家本位補充教材，國語科、社會科一到六年級教材，將在今7月底前完成，在110學年度課程實施，客家本位補充教材還推出數位動畫、跨領域教案模組、跨域美感地圖與程式設計機器人動教學，盼引發學生學習興趣。
屏東縣長潘孟安說，屏東縣府在寫歷史，跳脫權威教科書窠臼，讓學童們了解成長環境，文化根基，從在地出發，才能接軌國際；如同屏東縣已完成排灣族的國小本位教科書，今年底魯凱族本位教科書也將完成。
屏東縣客家課程發展中心主任鍾秀鳳說，客家本位教材，課文文本撰寫符合新課綱編寫，文章的選材、圖片與文字結合客家文化元素，過去教科書大多都市觀點，教材讓孩子認識在地文化，從在地出發。
鍾秀鳳說，除了課本編寫外，也研發研發數位動畫，開發跨域教案模組，跨域美感地圖。希望未來老師們拿到教材，可以透過教案、APP科技，吸引小朋友的學習興趣。
今天教材發表也發表數位客家動畫「百年尖炮城」，以新詩呈現，收錄在四年級下學習國語課文課本，第二部數位客家動畫「佳冬詩人步道」也正製作中，佳冬詩人步道是收錄在五年級上學期國語課本；長興國小三年級蕭智宇、徐藝庭，以逗趣的口說藝術，念出國語課本「客家花布」課文新詩。
教育處指出，課本編輯，透過田野調查、訪談耆老、拜訪作家、實地考察、甚至透過網路取得海外聯繫，編輯貼近生活文化教材，課程連結跨域統整，已完成國小一至四年級教材編輯，也透過主題分類，包括客家慶典、六堆客家、自然生態、客家產業、客家地景，110學年度推廣到屏東縣22所客家國小，運用方式多元，可全套教材、分主題選用或擇訂所屬學區課文教材選用。
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