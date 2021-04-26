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北市修德國小百人發射文學紙飛機 歡慶世界閱讀日

聯合新聞網 / 台北訊
親師生上百人一起發射文學紙飛機，歡慶世界閱讀日。圖片提供／修德國小
親師生上百人一起發射文學紙飛機，歡慶世界閱讀日。圖片提供／修德國小

「To be or not to be, that is the question.」一台機翼寫下這句經典名言的大型紙飛機飛翔在學校的圖書館上方，為了紀念大文豪莎士比亞的生日，特別將4月23日定為世界閱讀日，臺北市修德國小也選在這個特別的日子，募集親師生上百人一起在學校操場，在自己親手摺的紙飛機上寫下喜愛的文學句子，共同發射歡慶世界閱讀日。

北市修德國小為了鼓勵親師生閱讀，這一次與市圖合作辦理「閱讀紙飛機 X 好書大家讀」主題書展，嘗試將科學與文學進行跨領域結合。學生需要自己動手學習各種紙飛機的摺法，怎樣才能飛更遠更高，並且在機翼寫下最近閱讀中最有感覺的一段句子與老師、家長共讀。有的孩子分享自己的文學創作、有的小朋友分享名言佳句，還有小朋友分享英語作品，寓教於樂展現文學的多元與豐富性。

一台紙飛機架起親師生間的橋樑，帶來更多美好的互動時光，全校共同帶著文學的翅膀歡慶423世界閱讀日，創造屬於自己的閱讀記憶。

在紙飛機機翼寫上師長的創作。圖片提供／修德國小
在紙飛機機翼寫上師長的創作。圖片提供／修德國小

世界閱讀日 圖書館

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