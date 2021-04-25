柴女變材女！ 教育反轉桃園國中羅麗萍受輕視的童年

桃園國中教務主任羅麗萍是輔導教育界的「材女」。她曾挺著七個月的孕肚，協助中輟離家的學生尋找住所；也曾一人開車到內湖協尋中輟生；輔導懷孕的國中生重返校園，順利就讀高職；幫助遭受家暴的學生，找到自己的興趣，進而榮獲全國技藝競賽金手獎。曾獲優良教師、師鐸獎、執行青少年輔導工作有功人員等無數獎項。

教育部表示，羅麗萍不只是一名專業的輔導老師，當其他人都不太願意接下學校繁瑣的行政工作時，她不但一肩擔負起行政業務，而且一做就超過20年，也因此她稱自己為「材女」，因為可以透過行政工作豐富的資源，成就老師與學生的需求。她之所以以輔導專業的身份，承接教務主任工作，主要就是因為在輔導過程中，看到許多學生受到弱勢家庭背景的影響，無法在課業成就上獲得提升。

羅麗萍來自重男輕女傳統家庭，年僅28歲就守寡的母親，年輕時曾考取師專，但在家人反對下，只好捨棄，因此，當羅麗萍選擇未來道路時，她毅然選擇了彰化師大，希望一圓母親年少時的未竟心願。

總是氣急敗壞唸叨她「豬不肥，肥到狗」的奶奶，是影響羅麗萍從師之路的第二個女人。母親北上工作後，羅麗萍由祖母帶大，為了省水省電，直到高二，每逢假日，她必須到溪邊山上撿拾木柴，扛回家充當柴薪，為一家老小燒水煮飯，平時做家庭代工，寒暑假則到工廠當女工，賺錢貼補家用。

奶奶認為，女孩家遲早都要嫁人，不用讀太多書，即使成績再好，再會唸書也要放棄。成績優秀，不願放棄接受教育的羅麗萍，國高中時寒暑假只好進入工廠，努力為自己賺取學費，就這麼靠著自己，一路爬升至研究所，也順利扭轉了奶奶的刻板觀念。

羅麗萍說，她現在已經可以笑用「柴女」來形容當年那個曾經被認為毫無價值的自己，「如果我在職場上可以有一點點成績，都要感謝奶奶當時的輕看與激勵。」負面的人生，因為教育，翻轉了。

教育部分析，羅麗萍的家庭背景以及從小經歷的性別不平等待遇，讓她在輔導學生時，有更多細緻的關懷與體諒。她以密集家訪的方式，直接接觸遭遇性騷、性侵、中輟、高關懷的學生家庭，深入探究背後原因，期望找到最能夠幫助孩子重新翻轉的切入點。

「簡單、堅持、相信」是羅麗萍的教育理念。她相信教育可以幫助學生改變自己的命運，也相信只要堅持付出，就一定會看到成果，簡單的相信、傻傻的堅持，讓羅麗萍即使面對複雜難解的個案，仍保有足夠熱情與信心。