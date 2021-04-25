清大110年校慶 副總統賴清德、竹縣長楊文科獲邀參加

國立清華大學今慶祝創校110周年暨在台建校65周年校慶，邀請醫學、政經、藝術、教育、科技及跨領域校友代表參加「清華新臉譜」活動；副總統賴清德、新竹縣長楊文科都出席，共同祝賀清大生日快樂。

賴清德指出，據他所知，醫界有許多主治醫師都到清大來進修，為的就是要學習新的科技，這個時代的醫療不僅要有醫術，還要了解人工智慧、奈米等智慧化科技，才能解決病患更多的問題。清大現正申請設立學士後醫學系，他正是學士後醫的楷模。

賴清德說，在清大修中文的可以跨法律，修電機的可以跨藝術，修生科的可以跨新創，如今已有四分之一的在校生有兩種以上專長。隨後賴與清大師生及校友一同切生日蛋糕，高唱生日快樂歌。

校長賀陳弘則以「跨越創新」作為今年校慶主軸。他指出，清大一路走來經歷1.0時期的篳路藍縷、人文薈萃，在台建校2.0時期科技攻頂、福國利民，如今3.0正邁入跨越、創新、多元的時期，培育許多令人意想不到的「清華人」，也貢獻世界與台灣社會更豐富的新典範人才。

楊文科今率清大畢業的縣府局處首長一同參加校慶。他說，因為有清大前校長、國科會前主委徐賢修大力爭取，竹科方能落腳新竹，竹科可說是徐賢修一手創建的。而清大人才輩出的關鍵就在校訓「自強不息，厚德載物」，也這是他個人的座右銘。

這次「清華新臉譜」邀請桃園長庚醫院副院長葉大森、玉山銀行董事長黃男州、whoscall創辦人鄭勝丰、台北市議員林亮君、導演廖建華、苗栗清安國小校長李勁霆等各領域校友代表出席，他們的畢業年加起來正好是110，共祝清大創校110年校慶。

此外，清大許多姊妹校也隔海捎來祝福，包括日本東京大學、新加坡國立大學、上海交通大學、香港科技大學、德國阿亨工業大學、法國薩克雷大學、瑞士蘇黎世大學、墨西哥國立自治大學等21校都拍攝了祝賀影片，在校慶大會中播放。以色列理工學院等4校也傳來賀信。

校慶大會中，畢業31年的校友們更聯合捐款1100萬元用於整治校內成功湖水質及生態，打造環湖步道，再啟遊湖等水上活動。