世界青少年發明展台灣選拔賽 基隆銘傳國中4作品獲獎

世界青少年發明展台灣選拔賽複賽日前在台北登場，基隆市銘傳國中共有4件作品獲獎，其中「水霧鬧鐘」和「可調節溫度的耳機」摘下2面銀牌，另獲1銅和1特別獎佳績。

基隆市政府教育處今天表示，世界青少年發明展（IEYI）台灣選拔賽為常態性競賽，今年為第17屆，複賽4月17日在台北市立內湖高級工業職業學校舉行，基隆市銘傳國中有15名學生參加，其中4件作品獲獎，展現出基隆學子的恆心、毅力與無限的想像力。

以作品「水霧鬧鐘」獲得銀牌的翁聖紘及廖宇祥表示，點子發想源自上課昏昏沉沉時，老師建議以冷水洗臉清醒，於是將「超音波霧化機」與「鬧鐘」結合，當使用者起床關閉鬧鐘時，同時啟動「超音波霧化機」製造冷冽的水霧，讓使用者藉由冷冽的水霧刺激能快速清醒。

另一銀牌作品「可調節溫度的耳機」，創作者匡淇銘擅長國樂，她常利用全罩式耳機聽音樂，但全罩式耳機久戴常會覺得悶熱，她便發想是否有什麼方法可以讓全罩式耳機變得清涼不悶熱。

匡淇銘曾嘗試加掛小風扇或水冷方式，但效果不甚理想，經與銘傳國中老師李健次討論後，修正讓導熱銅線與電熱絲線及致冷晶片，在全罩式耳機內結合，讓全罩式耳機的使用者，能有冰涼與溫暖的選項。