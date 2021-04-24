影／公館國小創校120年慶 98高齡老校友捐資建校史館

苗栗縣公館國小上午舉辦創校120周年校慶及南北棟校舍落成、校史館揭牌啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、地方人士與校友、社區民眾、師生歡聚一堂，共同見證公館國小「雙甲子」的建校歷史；今天揭牌的校史館，校方籌設已20年，這次由98歲高齡的老校友曾新垣捐贈，老人家也到場與師生分享喜悅。

苗栗縣教育處指出，公館國小創立於1901年，由地方仕紳、官員共同奔走、集資募款申請成立公館公學校，首任校長宮尾寬吾，學生106人；1950年苗栗設縣管轄，校名改為公館鄉公館國民學校，1968年實施九年國教，改為公館國民小學，現有學生874人，附設幼兒園90人。

這次新建的北一棟及南二棟校舍，原建築已使用40年，老舊且有安全疑慮，在各方努力下，獲教育部補助重建經費1億2867萬餘元，前年6月6日開工，工程歷時年餘完成。

新建校舍採取傳統三合院、客家建築護籠圍繞概念設計，北棟規畫一般教室14間、教師休息室1間、演藝廳1間、廁所5間；南棟規畫一般教室6間、科任教室7間、社區共讀站1間、廁所6間，總樓地板面積5079.75平方公尺；協和基金會董事長林光清、林光瑩女士捐贈101萬5500元為新校舍購置黑板、公佈欄、置物櫃及講台等班級設備，充實教學所需，徐耀昌在剪綵典禮特別表達謝意。

公館國小創校以來培育無數人才，校方早在100年、110周年校慶時都曾想爭取成立校史館，這次獲老校友曾新垣的熱心捐資300萬元，終於如願在120周年校慶成立校史館，校史館今天揭牌啟用，典藏學校120年來豐富精彩的歷史文物，年近百齡的曾老先生也到場見證，勉勵小學弟、小學妹，分享自幼努力打拚的生命歷程。